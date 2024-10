EUA tentam reviver antigo plano da ONU para pôr fim à invasão de Israel no Líbano

WASHINGTON - No centro dos esforços diplomáticos frenéticos para impedir a invasão de Israel no sul do Líbano está uma resolução da ONU com décadas de existência, que foi criada com o objetivo de desmilitarizar a área e proteger Israel de ataques transfronteiriços do Hezbollah. Todas as partes concordam que a medida, a Resolução 1701 do Conselho de Segurança, foi um completo fracasso. Elas também concordam que revivê-la pode ser a única saída para a guerra em expansão de Israel ao norte.

O Conselho de Segurança da ONU adotou unanimemente a Resolução 1701 em agosto de 2006 como parte de um cessar-fogo que encerrou a última guerra de Israel com o Líbano. A resolução pedia “uma área livre de qualquer pessoal armado, recursos e armas, além daqueles do governo do Líbano” e de uma força de paz da ONU na área conhecida como Força Interina das Nações Unidas no Líbano, ou Unifil.

Nos últimos dias, a questão de como restaurar essa resolução tem consumido altos funcionários dos EUA, incluindo o Secretário de Estado Antony Blinken e Amos Hochstein, um importante assessor de segurança nacional da Casa Branca que trabalha há meses para intermediar um acordo entre Israel e o Hezbollah para restaurar a calma ao longo da fronteira Israel-Líbano. Blinken também tem mantido contato com autoridades árabes para discutir o futuro político do Líbano, no qual as autoridades americanas esperam que a influência do Hezbollah, apoiado pelo Irã, seja reduzida.

Mas mesmo enquanto diplomatas dos EUA, Israel e Líbano mantêm intensas discussões sobre como reviver a Resolução 1701, eles enfrentam vários desafios intimidadores. O principal deles é como impor a exigência de que os combatentes do Hezbollah permaneçam atrás do Rio Litani, no Líbano, quilômetros ao norte da fronteira com Israel, uma ordem que o grupo desrespeita há anos.

Isso permitiu que o Hezbollah reunisse mão de obra e munições dentro do alcance de ataque do norte de Israel — e permitiu que ele lançasse centenas de ataques de foguetes contra Israel no ano passado em apoio ao Hamas desde que o grupo terrorista liderou o ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel e desencadeou uma guerra de retaliação em Gaza.

Como resultado, mais de 60 mil moradores do norte de Israel fugiram de suas casas, uma situação que as autoridades israelenses chamam de intolerável. Dezenas de milhares de libaneses também foram deslocados pela retaliação israelense, um número que se multiplicou desde que Israel lançou o que chama de “invasão terrestre limitada” no sul do Líbano em 1º de outubro.

Soldados da ONU observam escavadeiras israelenses tentando destruir túneis construídos pelo Hezbollah, perto da vila de Mays al-Jabal, na fronteira entre Líbano e Israel, em dezembro de 2019. Foto: AP Photo/Hussein Malla, Arquivo

‘A Unifil tem sido um fracasso’

Uma questão relacionada é se Israel pode ter certeza de que será seguro retirar suas forças do Líbano. Durante anos, as forças da ONU e do exército libanês ficaram em grande parte paradas e assistiram enquanto o Hezbollah construía uma presença grande e mortal perto da fronteira de Israel, uma que o exército israelense diz estar determinado a eliminar. Uma razão para isso é o que alguns analistas chamam de falha fatal na missão dos 10.000 soldados da paz da ONU de 46 países que compõem a Unifil: eles não tinham poderes para usar a força contra o Hezbollah.

Israel atraiu indignação depois que membros da força internacional foram feridos em ataques israelenses em dois episódios separados na quinta e sexta-feira. A força da ONU rejeitou o pedido de Israel para que ela deixasse o sul do Líbano durante a invasão.

Em uma reunião na quinta-feira, David Mencer, um porta-voz do governo israelense, fez uma avaliação contundente da Resolução 1701 e da força de paz encarregada de implementá-la. “A chave para essa resolução era o envio de uma força da ONU em nossa fronteira norte, dentro do sul do Líbano”, disse Mencer. “Ela se chama Unifil, e seu objetivo era garantir que o Hezbollah não existisse no espaço entre o rio Litani e nossa fronteira norte.”

“Eles nunca cumpriram essa tarefa”, ele acrescentou. “A Unifil tem sido um fracasso abjeto, como evidenciado pelos mais de 10 mil foguetes que este país recebeu do Hezbollah.”

Autoridades israelenses também reclamam há muito tempo que o exército do Líbano, que compartilha a responsabilidade de reforçar a zona de proteção, não tinha apetite para entrar em choque com os combatentes bem equipados do Hezbollah.

Esforços iranianos reprimidos

Nos últimos dias, autoridades dos EUA têm estudado como implementar de forma significativa a Resolução 1701, caso Israel e o Hezbollah concordem com um cessar-fogo e Israel se retire do sul do Líbano.

“A verdadeira questão é: pode ser aplicada?” disse Matthew Levitt, do Washington Institute for Near East Policy, que estuda o tema há anos. Levitt acrescentou que os Estados Unidos e seus aliados, incluindo os estados do Golfo Árabe alinhados com Israel contra o Irã e o Hezbollah, devem deixar claro que apoiarão fortemente o governo do Líbano se ele enviar forças militares significativas para a zona-tampão da ONU.

Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense que teve como alvo a vila de Kfar Tebnit, no sul do Líbano, em meio à guerra em andamento entre o Hezbollah e Israel. Foto: AFP

“Devemos comunicar que os apoiaremos, mas eles precisam atuar”, disse Levitt sobre o exército do Líbano. Ele chamou esse momento de uma nova oportunidade, observando que o governo e o exército do Líbano podem ter menos medo de desafiar o Hezbollah agora que Israel enfraqueceu severamente o grupo.

Desde então, autoridades dos EUA não trataram o plano de cessar-fogo de 26 de setembro como uma prioridade urgente, permitindo espaço para Israel pressionar o que tem sido uma ofensiva surpreendentemente bem-sucedida contra o Hezbollah. Na quarta-feira, Miller, porta-voz do Departamento de Estado, disse que os Estados Unidos veem Israel como “tendo o direito de conduzir essas incursões limitadas” para enfraquecer o Hezbollah e forçá-lo a recuar para trás do Rio Litani. Ele observou que restaurar a Resolução 1701 também exigia que as forças israelenses se retirassem do Líbano para seu lado da fronteira.

Autoridades dos EUA e de Israel agora veem uma oportunidade de transformar os reveses militares do Hezbollah em um papel reduzido para o grupo, que também é um partido político poderoso no governo do Líbano. O Líbano, que tem um sistema sectário de compartilhamento de poder, não conseguiu escolher um presidente por quase dois anos, em parte por causa da obstrução do Hezbollah.

Veículos da Unifil patrulham em Marjeyoun, no sul do Líbano. Foto: AFP.

Na quarta-feira, Miller disse que Washington esperava que a crise permitisse ao Líbano “quebrar o domínio que o Hezbollah exerce sobre o país e remover o veto do Hezbollah sobre um presidente”.

Blinken foi mais longe nesta sexta-feira, dizendo que o futuro político do Líbano era “para os libaneses decidirem e mais ninguém”. Mas ele observou a importância de “o Estado se afirmar e assumir a responsabilidade pelo país e seu futuro” e que “ter um chefe de estado seria muito importante” para o Líbano.

Nos últimos dias, Blinken telefonou para os líderes do Egito, Catar e Arábia Saudita para discutir como levar esse processo adiante, de acordo com um alto funcionário do governo.

“A maior parte da diplomacia dos EUA agora é eleger um presidente no Líbano que seja competente e respeitado internacionalmente”, disse Edward M. Gabriel, presidente da Força-Tarefa Americana no Líbano.

Enquanto isso, Israel continua lutando, determinado a usar a força onde seus líderes sentem que a diplomacia mundial falhou.

“Não temos objetivos ou ambições territoriais no Líbano”, disse Mencer, o porta-voz israelense, na terça-feira. “Na ausência de qualquer resolução diplomática para parar esse lançamento de foguetes, faremos o trabalho de empurrar o Hezbollah de volta para trás do Rio Litani pelo simples objetivo de trazer nosso povo de volta para casa.”