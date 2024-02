Europa planeja se sustentar sozinha militarmente, sem a Otan. Será possível?

THE NEW YORK TIMES - Quando o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, abriu caminho para uma nova fábrica de munição nesta semana, ele comemorou uma medida que deve permitir que o país restaure seu arsenal quase totalmente esgotado de projéteis de artilharia.

Soldados ucranianos em Vuhledar, cidade da Ucrânia que está sendo palco de confrontos com as tropas russas Foto: Tyler Hicks/The New York Times

Essas realidades e as novas dúvidas sobre a estratégia de longo prazo da Ucrânia entrou nos debates entre seus aliados nesta semana, primeiro entre os ministros da defesa da Otan, reunidos em Bruxelas na quarta e quinta-feira, e depois na abertura da Conferência de Segurança de Munique, realizada anualmente.

Na conferência do ano passado, falou-se que a Ucrânia estava à beira de um grande sucesso e que poderia restaurar as fronteiras que existiam há dois anos. Este ano, o presidente Volodmir Zelenski compareceu pela primeira vez desde que seu país foi invadido.

Ele implorou aos seus apoiadores ocidentais - especialmente à Europa - que forneçam a artilharia, as defesas aéreas e os drones de que a Ucrânia precisa apenas para manter as linhas de frente atuais em uma guerra brutal de atrito.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, se encontra com o presidente da França, Emmanuel Macron, em Paris, França Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Não foi aqui que os aliados ocidentais pensaram que estariam quando se reuniram novamente em Munique. A tão esperada “contraofensiva” da Ucrânia não conseguiu romper linha após linha de trincheiras e minas russas, e a vigilância constante por drones acabou com qualquer esperança de ataques surpresa, disseram os generais ucranianos.

Em vez disso, com a Rússia e seus aliados produzindo enormes quantidades de projéteis, tanques e drones, a Ucrânia se encontra na defensiva, racionando seus projéteis de artilharia e buscando nos mercados globais de armas os estoques restantes.

Pouco a oferecer

Mesmo com a aprovação pelo Senado de um pacote de ajuda de US$ 60 bilhões para a Ucrânia na terça-feira, altos funcionários da defesa europeia dizem que seus próprios arsenais foram reduzidos a níveis tão perigosamente baixos que resta muito pouco a oferecer.

Sobre tudo isso paira a eleição presidencial americana, cujos efeitos já estão sendo sentidos. A declaração do ex-presidente Donald Trump, no sábado, de que ele diria aos russos para “fazerem o que quiserem” com os aliados que não gastam o suficiente com suas Forças Armadas, foi manchete em toda a Europa. Foi um ataque sem precedentes à solidariedade da aliança e criou ondas de choque entre os líderes.

Em uma coletiva de imprensa conjunta em Berlim com o novo primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, na segunda-feira, Scholz disse: “A promessa de proteção da Otan se aplica sem reservas. Todos por um, um por todos”.

O então presidente americano Donald Trump participa de uma reunião da Otan em Watford, Reino Unido Foto: Evan Vucci/ AP

PUBLICIDADE Scholz não mencionou o nome de Trump, mas disse estar “absolutamente certo” de que a Otan é vital para a segurança transatlântica. “Nós nos mantemos fiéis a ela, o presidente dos Estados Unidos se mantém fiel a ela e tenho certeza de que o povo americano também o fará”, disse o líder alemão, esperançoso. “Deixe-me ser claro nesta ocasião”, disse ele. “Qualquer relativização da garantia de assistência da Otan é irresponsável e perigosa e é exclusivamente do interesse da Rússia. Ninguém tem permissão para brincar ou fazer negócios com a segurança da Europa. Fortaleceremos a Otan para a segurança da Europa.” Tusk disse que as palavras de Trump foram “um banho de água fria” e ressaltou que a Polônia está gastando 4% de sua produção econômica em defesa. “Nós, na Europa, devemos esperar claramente que nossos parceiros, inclusive aqueles do outro lado do oceano, honrem esse princípio.”

Na plataforma social X, ele foi ainda mais contundente. “Caros senadores republicanos dos Estados Unidos”, escreveu Tusk, “Ronald Reagan, que ajudou milhões de nós a reconquistar nossa liberdade e independência, deve estar se revirando no túmulo hoje. Que vergonha para vocês”.

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, foi eleito no ano passado com uma agenda pró-Otan e favorável a União Europeia Foto: Sergei Gapon/AFP

Preocupação

Portanto, o tema da conferência de Munique deste ano parece resumir as crescentes ansiedades da Europa. Os líderes europeus se preocupam com a imprevisibilidade de Trump e sua aparente disposição de fechar acordos com Putin sem envolver a Ucrânia ou seus vizinhos.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, participa de coletiva de imprensa na Conferência de Segurança de Munique Foto: Thomas Kienzle/AFP

Reconstrução

Para estar realmente preparada para lutar contra a Rússia, disse Armin Papperger, executivo-chefe da empresa que está construindo a fábrica de munição, a Europa precisaria de 10 anos para reconstruir as forças armadas que se atrofiaram durante o pós-Guerra Fria e cujos arsenais foram esgotados na corrida para salvar a Ucrânia.

Mas até mesmo para estar “bem”, disse ele à BBC, seriam necessários três ou quatro anos de aumento dos gastos e da produção militar.

A primeiro-ministra da Estônia, Kaja Kallas - que a Rússia acaba de declarar como criminosa “procurada” - disse que os comentários de Trump foram “algo para talvez acordar alguns dos aliados que não fizeram muito”.

Na verdade, o que Trump conseguiu foi acelerar a discussão sobre como seria a Otan sem os Estados Unidos em seu centro.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, conversa com a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, em uma reunião em Tallinn, Estônia Foto: AP / AP

Annalena Baerbock, ministra das Relações Exteriores da Alemanha, reuniu-se perto de Paris na segunda-feira com seus colegas poloneses e franceses, Radoslaw Sikorski e Stéphane Séjourné, em uma retomada do que às vezes é chamado de “Triângulo de Weimar”.

Em uma declaração conjunta, os três capturaram bem o clima europeu, dizendo que a reunião estava ocorrendo em um momento de “ambiguidade, imprevisibilidade, incerteza e instabilidade”.

Embora para criar mais certeza e estabilidade seja necessário gastar muito mais dinheiro, a Otan ainda está debatendo se deve estabelecer uma meta nova e mais alta. Isso faz com que uma defesa europeia comum ainda seja uma aspiração, disse Daniel Fiott, da Escola de Governança de Bruxelas. “O sentimento não é suficiente” para os europeus, disse ele. “Caso contrário, eles permanecerão no nível de um grupo de reflexão. Ação, ação real, por favor!”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.