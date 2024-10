Culpar “a ONU” e suas missões e agências é o caminho mais fácil. No caso do governo Netanyahu, é também o caminho mais conveniente. O governo israelense, ao questionar a legitimidade da Unifil e destruir sua reputação, com acusações como cumplicidade com o Hezbollah, “viés”, e similares, omite que um dos papeis da Unifil é impedir a presença de tropas estrangeiras ali. Israelenses, inclusive, que ocupavam a região em 2006. Também permite manter a retórica maniqueista de uma guerra da “luz” contra “as trevas”. Pode-se acusar a Unifil de limitada, de incompetente, dizer que ela e que a resolução 1701 fracassaram, pode-se debater muitas coisas, mas o julgamento moral e o ataque reputacional só atende aos interesses do governo Netanyahu.

Colaboram para essa estratégia do governo Netanyahu o fato de partes importantes do contingente terrestre da Unifil serem da Irlanda, Estado que habitualmente apoia pleitos palestinos, e da Espanha, país que lidera a missão e cujo governo de esquerda é crítico do governo Netanyahu. O premiê israelense chegou ao ponto de fazer uma pantomima pedindo para o Secretário-geral da ONU, António Guterres, retirar a Unifil do Líbano e permitir o avanço das tropas israelenses, como se o político português fosse um general com autoridade executiva, quando, na verdade, se trata de tema determinado pelo Conselho de Segurança.

Essa estratégia do governo Netanyahu contra agências e missões do sistema ONU não é nova e pretende esconder o fato de que, hoje, a maioria da comunidade internacional condena as ações de seu governo. Essa maioria não é mais de apenas monarquias árabes do Golfo ou ditaduras caribenhas, mas inclui países como França e Japão, democracias aliadas dos EUA. A premiê italiana Giorgia Meloni, de direita, inclusive anunicou visita à Unifil. Para negar a existência dessa maioria, vende-se como “viés da ONU”. Netanyahu espera que, com uma vitória de Trump, a extensão da Unifil seja simplesmente vetada pelos EUA, como quase ocorreu em 2020. O fato é que somente um Líbano estável e próspero representará uma verdadeira solução, embora isso não seja a prioridade da maioria de seus vizinhos regionais.