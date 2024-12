Deputados da França aprovam moção de censura e derrubam premiê menos de 100 dias após assumir cargo

Macron teve sucesso em reduzir o desemprego francês cronicamente alto e impulsionou o crescimento francês, moderadamente. Mas ele também foi impopular durante grande parte de sua presidência: muitos franceses o consideram indiferente e arrogante.

Dúvidas sobre novo orçamento

A votação da moção acontece em um momento difícil para a França, que está lutando com uma dívida alta e um déficit crescente, desafios que foram agravados por dois anos de crescimento estagnado. O forte apoio da França à Ucrânia enfrenta um desafio com a eleição de Donald Trump pelos Estados Unidos, e sua parceira na liderança da Europa, a Alemanha, está mais fraca política e economicamente do que esteve em anos.

Macron recorreu a Barnier em setembro para navegar no impasse e lidar com o crescente déficit da França. No entanto, o orçamento de austeridade proposto por Barnier — cortando 40 bilhões de euros (US$ 42 bilhões) em gastos e aumentando impostos em 20 bilhões de euros — só aprofundou as divisões, inflamando as tensões na câmara baixa e desencadeando esse dramático confronto político.