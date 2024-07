Frente de esquerda vence segundo turno na França. Mas aliança pode se manter?

A esquerda francesa parece ter surgido como uma vencedora improvável no segundo turno da eleição neste domingo, embora ainda esteja longe de uma maioria de assentos. Agora, uma questão crucial será se essa frágil aliança pode se manter.

A Nova Frente Popular inclui dois partidos de esquerda moderada (o Partido Socialista de centro-esquerda e o Partido Verde) e dois movimentos de extrema esquerda (França Insubmissa de Jean-Luc Mélenchon e o Partido Comunista). A aliança quer diminuir a idade de aposentadoria, que o presidente Emmanuel Macron aumentou no ano passado, e expandir vastamente os gastos governamentais em bem-estar social, proteção ambiental e saúde. Mas, acima de tudo, a aliança foi formada pelo objetivo comum dos partidos de esquerda de bloquear a direita radical. O nome Nova Frente Popular foi uma referência a uma aliança de esquerda formada na década de 1930 para resistir ao fascismo.

Após as primeiras projeções no domingo, Mélenchon, a figura mais conhecida na aliança, tentou se apresentar como porta-voz e pediu a Macron que convidasse o bloco para formar um governo. No entanto, Mélenchon é visto como muito radical, mesmo por alguns dos membros mais moderados da Nova Frente Popular, e os centristas de Macron provavelmente não apoiarão tal coalizão.

Fundador do França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon no palco diante de apoiadores após boca de urna apontar vitória da frente de esquerda. Foto: Sameer Al-doumy/AFP

No mês passado, Macron alegou que a aliança de esquerda inclui partidos que propagam o antissemitismo ou que violaram os valores republicanos franceses de outras maneiras. “As coisas são simples”, disse Macron. “Temos alianças não naturais nos dois extremos do espectro político que concordam em quase nada.”

Formar um governo que seja apoiado pela maioria dos legisladores pode ser impossível, a menos que membros moderados da Nova Frente Popular deixem sua aliança e se juntem aos parceiros de Macron.

As tensões dentro da aliança parecem ter aumentado nos últimos dias. Na quinta-feira, François Ruffin — uma das figuras mais carismáticas da esquerda — rompeu com Mélenchon.

Para formar sua aliança, os partidos de esquerda concordaram em lançar um candidato por circunscrição, como são chamados os distritos eleitorais na França. Mas, para a frustração da esquerda moderada, que inclui o Partido Socialista, que há muito moldou a política francesa, o partido de Mélenchon obteve uma participação particularmente alta de candidatos.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.