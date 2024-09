Gaza, Líbano, Cisjordânia: por que Israel está travando tantas guerras?

Embora a guerra devastadora de Israel com o Hamas em Gaza atraia a maior parte da atenção, seus militares também combatem há meses em várias outras frentes, tornando este um dos períodos de conflito mais complexos dos 76 anos de história do país.

PUBLICIDADE Na Cisjordânia ocupada por Israel, os militares têm investido e atacado grupos em várias cidades palestinas, matando cerca de 600 pessoas desde outubro, na campanha mais mortal nesse território em mais de duas décadas. Na última quarta feira, Israel começou uma de suas maiores manobras no território nos meses mais recentes, invadindo simultaneamente três cidades para capturar ou matar militantes. Ao longo da fronteira entre Israel e Líbano, Israel tem trocado disparos de foguetes e mísseis com o Hezbollah, uma milícia aliada ao Hamas e apoiada pelo Irã, em combates que deslocaram centenas de milhares de pessoas em ambos os lados da fronteira e mataram centenas.

E os anos de guerra clandestina de Israel contra o Irã saíram das sombras, com cada lado atacando o outro diretamente em abril, levando a temores de que uma guerra relativamente contida em Gaza poderia desencadear uma guerra total envolvendo o Irã, seus muitos representantes no Oriente Médio e até mesmo os Estados Unidos.

Por que vários grupos estão lutando contra Israel, por que esse país está usando a força para lidar com eles e por que está demorando tanto para essas guerras terminarem?

Por que Israel ainda está lutando em Gaza

Apesar da destruição de grande parte da infraestrutura militar do Hamas e das dezenas de milhares de mortes, não há fim no horizonte para a guerra em Gaza, em parte porque Israel definiu um critério exigente demais para a vitória: a erradicação da liderança do Hamas e o resgate de cerca de 100 reféns ainda mantidos pelo grupo. Em contraste, o Hamas tem um critério simplificado: busca sobreviver à guerra intacto, uma meta modesta que lhe permite resistir a um nível de devastação que poderia ter levado outros grupos à rendição.

A extensa rede de túneis subterrâneos do Hamas também dificulta a vitória de Israel. Acredita-se que alguns dos líderes do grupo estejam nas profundezas do solo, cercados em alguns casos por reféns israelenses, o que torna difícil para Israel encontrar os líderes, que dirá atacá-los sem prejudicar seus próprios cidadãos sequestrados.

Publicidade

Soldado israelense em um túnel em Gaza, supostamente cavado pelo Hamas, fotografado durante uma viagem de imprensa com o exército israelense em dezembro. Foto: Tamir Kalifa/The New York Times

As táticas de Israel também tornam a vitória mais difícil. Seus militares recuaram rapidamente da maioria das áreas que conquistaram, permitindo, em alguns casos, que o Hamas se reagrupasse ali e impedindo que a guerra terminasse da maneira que a maioria das guerras termina: com um lado capturando o território do outro.

Um cessar-fogo também se mostrou ilusório, em grande parte porque o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, quer apenas uma trégua temporária, enquanto Yahya Sinwar, o líder do Hamas, busca uma paralisação completa.

Por que Israel está atacando cidades da Cisjordânia

Embora os soldados israelenses tenham se retirado de Gaza em 2005, o exército manteve uma ampla presença na Cisjordânia, em parte para proteger cerca de 500.000 israelenses que vivem em assentamentos considerados ilegais pela maior parte do mundo.

Os militares israelenses regularmente atacam e invadem cidades palestinas na Cisjordânia para reprimir grupos palestinos armados, incluindo o Hamas, que organizam ataques terroristas contra israelenses nesses assentamentos e em Israel.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Muitos grupos militantes se opõem à existência de Israel. Eles se tornaram mais ativos nos últimos anos, conforme a ocupação de Israel se enraizou, quase acabando com o sonho de um Estado palestino e aumentando o ressentimento palestino em relação aos israelenses. A crescente violência de colonos extremistas contra civis palestinos, juntamente com uma sensação de crescente impunidade para esses extremistas e a expansão de seus assentamentos, também foram citados por grupos palestinos para justificar sua militância. Desde o início da guerra em Gaza, Israel aumentou seus ataques a esses grupos armados, dizendo que eles se tornaram ainda mais ativos em meio a uma alta no contrabando de armas do Irã. Israel também diz que a Autoridade Palestina, a instituição que administra as cidades palestinas na Cisjordânia, tornou-se fraca demais para controlar sozinha esses grupos. Não está claro quão eficazes os ataques israelenses foram, pois os observadores contestam até que ponto eles estão restringindo ou encorajando a militância palestina.

Publicidade

O exército israelense diz que sua campanha matou vários comandantes de alta patente entre os militantes e frustrou muitos ataques a civis israelenses. No entanto, os militantes parecem estar aprimorando suas técnicas: no mês passado, um palestino da Cisjordânia detonou uma bomba em Tel Aviv. Foi o primeiro incidente desse tipo em anos, e foi citado pelo exército israelense como um exemplo da necessidade de organizar a extensa operação na quarta feira.

Por que Israel está atacando o Líbano

O Hezbollah, uma milícia aliada ao Hamas que controla grandes partes do sul do Líbano, começou a atirar em Israel em solidariedade ao Hamas logo após o ataque de 7 de outubro.

Em alta Internacional ‘Repressão na Venezuela é brutal’ e ditadura cometeu assassinatos, diz Human Rights Watch Visita de Putin à Mongólia explicita a fraqueza do sistema legal internacional Desde então, Israel e o Hezbollah têm trocado tiros de foguetes e mísseis na fronteira entre Israel e Líbano, enquanto tentam evitar uma guerra terrestre total que provavelmente devastaria ambos os países. Os caças israelenses podem paralisar Beirute, a capital libanesa, enquanto o Hezbollah tem milhares de mísseis guiados de alta precisão que podem destruir cidades israelenses. Israel disse que não vai parar de atacar bens e agentes do Hezbollah até garantir a segurança dos moradores do norte de Israel, cerca de 60.000 dos quais foram deslocados pelos combates, ao retornarem para casa. Mas essa é uma perspectiva distante porque o Hezbollah, por sua vez, prometeu continuar atirando até a implementação de um cessar-fogo duradouro em Gaza. Sem fim à vista em Gaza, a batalha no Líbano parece destinada a se arrastar, aumentando as chances de um erro de cálculo de qualquer um dos lados que poderia fazer o conflito sair do controle. Um ataque libanês contra crianças em idade escolar em julho levou Israel a matar um importante comandante do Hezbollah em Beirute, levando analistas a prever uma grande escalada até que ambos os lados conseguiram recuar do abismo no domingo passado.

Auditório destruído no Kibutz Sasa, Israel, perto da fronteira com o Líbano, em fevereiro. Foto: Sergey Ponomarev/The New York Times

Por que Israel está lutando com o Irã

Por décadas, os líderes do Irã disseram que buscavam a destruição de Israel. Ambos os países atacaram clandestinamente os interesses um do outro e ambos construíram alianças regionais concorrentes para se dissuadir mutuamente. Israel vê os esforços do Irã para construir uma arma nuclear como uma ameaça existencial e, frequentemente, tentou sabotar esse programa.

Até a guerra em Gaza, ambos os lados tentaram preservar uma negação plausível para os ataques cometidos, principalmente para evitar um confronto direto que poderia se transformar em uma guerra total. Israel nunca assumiu a responsabilidade pelo assassinato de autoridades iranianas. O Irã evitou fazer grandes provocações públicas, enquanto encorajava representantes como Hamas, Hezbollah e os Houthis no Iêmen, assim como grupos palestinos na Cisjordânia, a atacar Israel.

Publicidade

A intensidade e a duração do conflito em Gaza tentaram ambos os lados a serem mais descarados, trazendo sua guerra clandestina à tona. Em abril, Israel atacou um complexo diplomático iraniano na Síria, matando vários comandantes iranianos do alto escalão.

O Irã respondeu disparando uma das maiores barragens de mísseis de cruzeiro e balísticos da história militar no seu primeiro ataque direto a Israel, trazendo o espectro de uma guerra total, mas causando poucos danos. E quando o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, visitou o Irã em julho, Israel assumiu o risco de matá-lo em solo iraniano, levando o Irã a prometer outro ataque direto a Israel.

Como Israel explica seu uso da força

Israel diz que não teve escolha a não ser se defender contra uma aliança regional liderada pelo Irã que visa não apenas acabar com a ocupação israelense dos palestinos, mas destruir o próprio país de Israel. Autoridades israelenses destacam como o Hamas e o Hezbollah atacaram Israel primeiro, forçando Israel a responder, e dizem que o apoio do Irã ao Hamas e ao Hezbollah torna necessário que Israel ataque o Irã e seus bens.

Muitos israelenses também perderam a esperança de usar a diplomacia para resolver seu conflito com os palestinos. No discurso israelense convencional, Israel é percebido como tendo feito muitas concessões aos palestinos durante um processo de paz fracassado há três décadas, apenas para que suas melhores ofertas fossem rejeitadas pela liderança palestina.

Os israelenses frequentemente citam sua retirada de Gaza em 2005 como um exemplo de como a boa vontade israelense fracassou: um ano depois, o Hamas venceu as eleições legislativas em 2006, arrancou o controle de Gaza do Fatah, um grupo rival, e usou Gaza como plataforma para ataques a Israel que culminaram no ataque de 7 de outubro, o dia mais mortal da história de Israel. Como resultado, eles veem a força como o único impedimento lógico para grupos como o Hamas que, em última análise, buscam a destruição de Israel em vez de uma coexistência sincera.

Soldados israelenses deixam casa que foi danificada nos ataques de 7 de outubro de 2023 em Kfar Aza, Israel. Foto: Avishag Shar-Yashuv/The New York Times.

Muitos israelenses anseiam ser aceitos no Oriente Médio sem usar a força, e veem os laços econômicos e diplomáticos nascentes com um número crescente de estados árabes como um passo em direção a esse objetivo. Por enquanto, porém, sua experiência histórica é que o uso da força geralmente “funciona”.

Mais do que diplomacia, foi a força que ajudou o estado incipiente a sobreviver às guerras que cercaram sua criação em 1948. Foi o forte exército de Israel que lhe permitiu superar três estados inimigos na guerra árabe-israelense de 1967. E foi o mesmo exército que evitou um ataque surpresa sírio e egípcio em 1973 e ajudou Israel a superar uma onda de atentados suicidas nos anos 2000.

Publicidade

Alguns israelenses até acham que seu governo está se mostrando demasiadamente contido e deveria revidar com força ainda maior contra o Hezbollah e o Irã.

Como os críticos percebem o uso da força por Israel

Em Gaza, os oponentes dizem que Israel demonstra pouca preocupação com a vida dos civis, acusando o país de organizar um genocídio, uma acusação que Israel nega. No Líbano, Irã e em outros lugares do Oriente Médio, os críticos de Israel dizem que o país tem sido provocativo demais na sua escolha de alvos e relutante demais em deixar a diplomacia seguir seu curso. Por exemplo, alguns viram os recentes ataques de Israel a Haniyeh e Fuad Shukr, um alto comandante do Hezbollah, como intervenções irresponsáveis que cruzaram muitas linhas vermelhas e arriscaram transformar uma guerra relativamente contida com o Irã e seus representantes em um desastre descontrolado.

Mais amplamente, Israel também é acusado de ter provocado essa situação ao não concordar com um acordo de paz com os palestinos duas décadas atrás.

Os críticos dizem que Israel cedeu muito pouco nas negociações. Eles destacam como os jovens militantes palestinos que atacam israelenses na Cisjordânia muitas vezes passaram a vida inteira sob uma ocupação que se tornou mais expansiva sob o atual governo israelense de extrema direita, em meio a ataques crescentes de colonos extremistas e restrições sufocantes à movimentação palestina dentro do território.

Os oponentes de Israel também veem o ataque de 7 de outubro no contexto dos 17 anos de bloqueio a Gaza por Israel, junto com o Egito, que impediu muitos moradores de Gaza de viajar para o exterior, sufocou a economia do território e bloqueou o acesso a serviços cotidianos como internet 3G e alguns tipos de assistência médica complexa./ TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL