Moradores fogem de cidade histórica ameaçada por incêndios florestais na Grécia

ATENAS - As autoridades da Grécia ordenaram aos moradores de Maratona, perto de Atenas, que deixem a cidade histórica ameaçada pelos pelos incêndios florestais, confirmaram os bombeiros na noite deste domingo, 11.

Os mais de 30 mil habitantes da cidade, localizada 40 quilômetros a leste da capital grega, foram obrigados a se deslocar para a cidade costeira de Nea Makri.

Casa é consumida pelas chamas ao norte de Atenas. Foto: Angelos Tzortzinis/AFP

A Grécia lutava neste domingo contra vários incêndios florestais, que ameaçavam os arredores da capital. Alguns, permaneciam fora de controle durante a noite. O porta-voz do Corpo de Bombeiros Vassilis Vathrakogiannis disse que os ventos atingiram a força de vendaval na região e as chamas ultrapassaram 25 metros de altura. A fumaça cobriu parte de Atenas, no momento em que o país está em alerta para condições meteorológicas extremas, que devem se manter pelo resto da semana. Os incêndios levaram o primeiro-ministro, Kiriakos Mitsotakis, a interromper as suas férias e voltar para a capital.

Grécia luta contra vários incêndios florestais no momento Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

As centenas de bombeiros equipados com 110 caminhões, 15 aviões e mais nove helicópteros, conseguiram controlar 33 dos 40 incêndios declarados nas últimas 24 horas, mas o os riscos permanecem elevados. O ministro da Crise Climática Vassilis Kikilias disse que metade do país estará em “alerta vermelho” para os incêndios florestais até a quinta-feira.

O risco aumenta pelo clima quente e seco, combinado aos ventos fortes. Junho e julho foram os meses mais quentes já registrados na Grécia, que também teve o inverno mais quente de sua história./COM AFP e AP

Clima quente e seco impulsiona os incêndios florestais, que queimaram casa na Grécia. Foto: Angelos Tzortzinis/AFP