Um incêndio florestal que começou no domingo, 11, ao norte de Atenas, deixou a capital grega sob alerta. O fogo atingiu vários bairros próximos à cidade e levou as autoridades a pedirem que os moradores deixem suas casas. Cerca de 685 bombeiros e 32 unidades aéreas foram mobilizadas para extinguir o incêndio, mas as chamas não mostravam sinais de diminuir nesta segunda-feira, 12. As informações são da CNN.

De acordo com a reportagem, três hospitais da região estão em alerta máximo e 15 pessoas — dois bombeiros e 13 civis — ficaram feridas, principalmente devido à inalação de fumaça. As equipes de emergência estão combatendo "um incêndio extremamente perigoso" há mais de 20 horas, sob "condições dramáticas" agravadas por ventos fortes, seca prolongada e terreno impenetrável, em uma floresta densa, de acordo com o ministro da crise climática e proteção civil, Vassilis Kikilias.

Segundo a Associated Press (AP), além de casas, pessoas foram retiradas de três hospitais e dois mosteiros, enquanto ginásios e hotéis foram transformados em centros de acolhimento. Mais de 190 veículos foram mobilizados.

Equipes de emergência estão combatendo 'um incêndio extremamente perigoso' há mais de 20 horas, sob 'condições dramáticas'. Foto: Michael Varaklas/AP

Estima-se que o incêndio, que gerou chamas de mais de 25 metros de altura, já tenha devastado uma área de 30 quilômetros de extensão. Ele se alastra em direção ao Monte Penteli, em região cercada por árvores. “As coisas estão muito difíceis e as chamas não param de ressurgir, chovendo cinzas”, disse um bombeiro à TV grega, segundo a CNN.

A Grécia registrou temperaturas elevadas nos meses de junho e julho e combateu, desde o início do verão, dezenas de incêndios de menor porte.

O incêndio de agora fez com que a Grécia acionasse o mecanismo de proteção civil da União Europeia. França, Itália, República Checa, Sérvia, Romênia, Turquia e Espanha teriam se prontificado a enviar ajuda, entre bombeiros, veículos e aeronaves lançadoras de água.

As áreas afetadas têm milhares de residentes, que receberam pelo celular os alertas para deixarem suas casas. Ainda assim, segundo a AP, pessoas que se recusaram a sair precisaram ser resgatadas posteriormente, colocando em risco a vida dos bombeiros.

Os meteorologistas alertaram para o risco de aumento de incêndios florestais até quinta-feira, 15.