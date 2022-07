Guerra na Ucrânia: Quais são os armamentos ocidentais que fazem a diferença no front

KIEV - Na última quarta-feira, 20, a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, foi ao Congresso dos Estados Unidos repetir um pedido constante de seu marido, Volodmir Zelenski: mais armas ocidentais. Desde que a Rússia deu início à invasão da Ucrânia há quase cinco meses, o envio de ajuda militar pelo Ocidente tem sido crucial para que o país resistisse tanto tempo contra um gigante bélico.

No início, os países ocidentais foram resistentes a enviar armamentos para Kiev, especialmente os considerados mais pesados, por temores de que a ação fosse interpretada como uma agressão direta à Rússia. Mas conforme a Ucrânia demonstrou capacidade de resistência, os países passaram a enviar robustos pacotes de ajuda militar com armamentos cada vez mais sofisticados.

Agora, o pedido de Zelenska aos americanos foi bastante específico: sistemas de defesa aérea. O apelo ocorreu ao mesmo tempo em que a Rússia afirmava que planeja conquistar áreas mais amplas para além do leste ucraniano, região conhecida como Donbas, com o ministro das Relações Exteriores Serguei Lavrov enfatizando que Moscou também reivindica a região de Kherson e parte de Zaporizhzhia e expandirá “contínua e persistentemente” seus ganhos a outros lugares.

A primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, pede mais armas, especialmente sistemas de defesa área, ao Congresso dos EUA Foto: Jabin Botsford/EPA/EFE

Os bilhões de dólares em assistência militar ocidental foram cruciais para os esforços da Ucrânia para se defender dos ataques russos, chegando o forçar a recuada de Moscou da capital e do Norte do país. Mas autoridades em Kiev dizem que os números ainda são pequenos demais para mudar o rumo da guerra, já que os equipamentos são usados muito rapidamente e logo se esgotam.

Mas o pedido por aviões de guerra ainda causa enorme resistência nos aliados da Otan, já que a Rússia fez diversos alertas de que fornecer aviões de combate à Ucrânia equivaleria a uma entrada oficial da aliança no conflito.

Veja o que a Ucrânia já recebeu e como essas armas têm ajudado o país na guerra até agora:

Lançadores de foguetes Himars

Os sistemas Himars fornecidos pelos Estados Unidos e M270 similares do Reino Unido reforçaram significativamente a capacidade de ataque de precisão dos militares ucranianos.

O Himars e o M270 têm um alcance maior, uma precisão muito melhor e uma cadência de tiro mais rápida em comparação com os lançadores de foguetes múltiplos Smerch, Uragan e Tornado projetados pelos soviéticos usados pela Rússia e pela Ucrânia.

Os lançadores Himars montados em caminhão disparam mísseis guiados por GPS capazes de atingir alvos a até 80 Km de distância, uma distância que os coloca fora do alcance da maioria dos sistemas de artilharia russos. Os lançadores móveis são difíceis de detectar pelo inimigo e podem mudar rapidamente de posição após o disparo para escapar de ataques aéreos.

Um Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade, ou Himars. Os sistemas Himars fornecidos pelos EUA e similares M270 fornecidos por aliados reforçaram significativamente a capacidade de ataque de precisão do exército ucraniano Foto: Corey Dickstein/Savannah Morning News via AP

Os militares ucranianos até agora receberam uma dúzia de sistemas Himars e vários M270, mas já os utilizaram para atingir, com sucesso, depósitos russos de munição e combustível no leste da Ucrânia, essenciais para apoiar a ofensiva de Moscou. Na quarta-feira, as forças ucranianas usaram o Himars para atingir uma ponte estratégica na região sul de Kherson, ocupada pela Rússia.

“Himars quase não descansa durante o dia ou à noite. Seu potencial foi usado ao máximo”, disse o especialista militar ucraniano Oleh Zhdanov à Associated Press. “Os resultados foram impressionantes. Mais de 30 alvos russos importantes foram atingidos com alta precisão nas últimas duas semanas.”

As autoridades dos EUA até agora se abstiveram de fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance para lançadores Himars que podem atingir alvos de até 300 Km, o que permitiria que os militares atinjam áreas dentro do território russo.

Artilharia pesada

A Ucrânia recebeu entregas de mais de 200 sistemas de artilharia pesada dos EUA e seus aliados da Otan. Eles incluíram os obuses M777 dos EUA, o francês CAESAR, o alemão PzH 2000 e alguns outros sistemas de artilharia de longo alcance rebocados e autopropulsados.

Os obuses ocidentais têm algumas vantagens sobre os sistemas soviéticos mais antigos nos arsenais russo e ucraniano, mas leva tempo para as tripulações ucranianas aprenderem a operá-los. Sua ampla variedade apresenta desafios logísticos óbvios.

Membros do serviço ucraniano disparam um projétil de um obus M777 em uma linha de frente em Kharkiv Foto: Gleb Garanich/Reuters

“A Ucrânia recebeu uma quantidade enorme de equipamentos de artilharia muito diversificados”, disse Michael Kofman, especialista em forças armadas russas e diretor de programas do centro de estudos CNA, com sede na Virgínia. “O que eles acabaram recebendo no fim foi um zoológico de artilharia, e é muito difícil fazer manutenção, sustentação e logística.”

Um problema mais sério é que o número de armas ocidentais ainda é muito pequeno.

O conselheiro presidencial ucraniano Mikhailo Podoliak disse no mês passado que o país precisa de pelo menos 1.000 obuses pesados, 300 lançadores de foguetes múltiplos, 500 tanques e 2 mil veículos blindados - muito mais do que o Ocidente forneceu até agora.

“As armas ocidentais são superiores às análogas da era soviética, mas os números têm sido muito pequenos para virar a maré da guerra”, disse Zhdanov.

Blindagem

A Ucrânia pediu ao Ocidente mais blindagem para reabastecer suas pesadas perdas no campo de batalha. O país recebeu mais de 300 tanques T-72 de fabricação soviética da Polônia e da República Checa, e já os usou em combate.

A entrega há muito prometida de tanques Leopard alemães está suspensa, no entanto, um atraso que gerou uma resposta desapontada na mídia e nas redes sociais ucranianas.

Militares ucranianos dirigem um tanque T-72 na linha de frente no leste da Ucrânia Foto: Miguel Medina/AFP

A Ucrânia recebeu várias centenas de veículos blindados de transporte de pessoal dos EUA e de alguns aliados da Otan, uma coleção heterogênea de veículos que não compensou totalmente o que já perdeu.

Aliados ocidentais também forneceram à Ucrânia um grande número de armas antitanque portáteis - Javelin, que desempenharam um papel fundamental em ajudar os soldados ucranianos a dizimar comboios blindados russos.

Drones

No início da guerra, a Ucrânia usou extensivamente seu inventário de drones de lançamento de bombas guiados a laser Bayraktar TB2 fabricados na Turquia para atingir longos comboios de tropas russas e colunas de suprimentos. Bayraktars, no entanto, tornaram-se menos eficazes em face das defesas aéreas e eletrônicas russas mais densas no leste da Ucrânia.

Os EUA e aliados ocidentais enviaram centenas de outros drones, incluindo um número não especificado de Switchblade 600 “kamikaze” que carregam ogivas perfurantes de tanques e usam inteligência artificial para rastrear alvos. Mas seu alcance é limitado e eles só podem ficar no ar por cerca de 40 minutos.

Um veículo aéreo de combate não tripulado Bayraktar TB2 Foto: Aziz Karimov/Reuters

A Ucrânia pressionou fortemente por drones de longo alcance mais avançados que possam sobreviver a interferências de rádio e interferências de GPS e contar com comunicações por satélite para controle e navegação.

Sistemas de defesa aérea

Os EUA e outros aliados da Otan forneceram à Ucrânia mais de 2.000 sistemas portáteis de mísseis de defesa aérea, como Stingers e outras armas semelhantes.

Esses sistemas compactos são eficientes contra helicópteros de combate e jatos de baixa altitude, e os militares ucranianos os usaram para infligir perdas significativas à força aérea russa, restringindo sua capacidade de fornecer apoio aéreo próximo às forças terrestres e ajudando a diminuir o ritmo da ofensiva de Moscou.

A Ukrainian soldier carries a U.S.-supplied Stinger as he goes along the road, in Ukraine's eastern Donetsk region Saturday, June 18, 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky) Foto: AP / AP

Ao mesmo tempo, a Ucrânia também estimulou o Ocidente a fornecer sistemas de defesa aérea de médio e longo alcance que seriam capazes de derrubar mísseis de cruzeiro e aeronaves de voo alto. O país recebeu da Eslováquia vários sistemas de longo alcance S-300 construídos pelos soviéticos, o tipo de arma que os militares ucranianos operam há muito tempo.

Os EUA também se comprometeram a dar à Ucrânia dois sistemas de defesa aérea de médio alcance NASAMS. A Alemanha prometeu fornecer 30 canhões antiaéreos autopropulsados Gepard, mas eles ainda não chegaram.

Aviões de guerra

Desde o início da invasão, a Ucrânia vem pedindo aos aliados ocidentais que forneçam aviões de guerra para desafiar a superioridade aérea da Rússia.

No entanto, os EUA e seus aliados estão relutantes em dar à Ucrânia os caças que ela pede, temendo que isso provoque uma resposta escalada de Moscou, que já alertou à Otan que fornecer aviões de combate à Ucrânia pode equivaler a entrar no conflito.

Um caça ucraniano MIG-29 estacionado na base aérea de Vasilkov nos arredores de Kiev em 23 de novembro de 2016 Foto: Efrem Lukatsky/AP

Em março, o Pentágono rejeitou a proposta da Polônia de entregar seus caças MiG-29 de fabricação soviética para a Ucrânia, transferindo-os por meio de uma base dos EUA na Alemanha, citando um alto risco de desencadear uma escalada Rússia-Otan. A Ucrânia tem sua própria frota de MiG-29, mas não está claro quantos desses e outros jatos ainda estão em serviço.

No início deste mês, a Eslováquia anunciou a intenção de entregar sua frota MiG-29 à Ucrânia, enquanto aguarda a entrega de jatos F-16 dos EUA, mas nenhuma ação foi tomada./AP