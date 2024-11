Holanda restabelecerá controle de fronteira para conter migração ilegal

A ministra de Migração da Holanda, Marjolein Faber, anunciou a nova política em um comunicado à imprensa, depois que a medida recebeu sinal verde do gabinete do primeiro-ministro, Dick Schoof. A decisão entrará em vigor no dia 9 de dezembro e tem validade de seis meses. De acordo com a legislação da União Europeia, os países devem avisar com quatro semanas de antecedência antes de restringir a liberdade de movimento no bloco.

No início do ano, Faber disse à UE que a Holanda gostaria também de ficar de fora das obrigações assumidas com relação aos refugiados, apesar de os pedidos de asilo terem caído drasticamente nos últimos meses. “Temos de retomar também o controle de nossa política de asilo”, disse a ministra.