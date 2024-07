Inundações em Bangladesh afetam 2 milhões de pessoas e deixam oito mortos

Bishwadeb Roy, chefe de polícia em Kurigram, disse que outras três pessoas morreram eletrocutadas em dois incidentes separados depois que seus barcos ficaram presos em fios elétricos energizados na água da enchente. Outros três morreram em incidentes separados relacionados a enchentes em todo o país, incluindo deslizamentos de terra, informaram autoridades no início desta semana.

As inundações mais devastadoras ocorreram na região de Sylhet, no nordeste do país. O fluxo dos rios nesta região aumentou após as fortes chuvas que atingiram o nordeste da Índia, na fronteira com Bangladesh, segundo Kamrul Hasan, secretário do Ministério de Gestão de Catástrofes.