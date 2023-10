Israel diz que pode haver brasileiros entre reféns do Hamas em Gaza

O Ministério da Defesa de Israel afirmou nesta quarta-feira, 11, que pode haver brasileiros entre as pessoas que estão sendo mantidas reféns pelo Hamas na Faixa de Gaza. O anúncio foi feito a princípio em vídeo por um porta-voz das Forças Armadas de Israel, Jonathan Conricus. Procurado pelo Estadão, Conricus afirmou que testemunhas militares e anônimas falam em brasileiros, mas que não existe certeza.

O Itamaraty também declarou que ainda não possui a confirmação de reféns pelo Hamas.

No pronunciamento inicial, Conricus diz que Israel tem informações de cidadãos de diversas nacionalidades entre os reféns do Hamas. “Temos americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, brasileiros, pessoas da Argentina e da Ucrânia, e vários outros países. Eu não me recordo da lista completa, pois é muito grande”, disse o porta-voz, em um vídeo publicado no X, acrescentando que o país está “comprometido em trazê-los de volta”.

“Há 1,2 mil israelenses mortos, e cerca de 2,7 mil feridos. Dezenas estão sendo mantidos reféns em Gaza pelo Hamas, inclusive, sendo muitos deles com dupla nacionalidade”, disse Conricus no vídeo. O porta-voz afirmou que esta “não é uma preocupação apenas para Israel”, mas de “muitos países livres no mundo”.

O grupo terrorista levou reféns para a Faixa de Gaza durante o ataque relâmpago do sábado. Na segunda-feira, 9, o Hamas chegou a afirmar que haveria uma execução de refém para cada bombardeio de Israel no território. A ameaça não intimidou os militares israelenses, que continuam bombardeando o enclave palestino depois do comunicado.

Com a confirmação da morte de Ranani Glazer e Bruna Valeanu na terça-feira, 10, sabe-se que ainda uma brasileira considerada desaparecida, a carioca Karla Stelzer Mendes, de 41 anos. Entretanto, não há confirmação de que Karla possa estar entre os reféns de Hamas.

Karla, assim como Ranani e Bruna, estava em uma rave no sul de Israel realizada no sábado, 7. A festa de música eletrônica acontecia no deserto de Negev, perto do Kibutz Re-im, a 5 km da Faixa de Gaza, quando foi invadida por terroristas do Hamas. Segundo relatos de vítimas, homens armados cercaram o local, lançaram granadas e dispararam contra as pessoas que ali estavam.

Na madrugada desta quarta-feira, o primeiro avião enviado pela Força Aérea Brasileira (FAB) para resgate dos brasileiros em Israel chegou a Brasília, por volta das 4h da manhã. O voo que partiu de Tel-Aviv às 12h (horário de Brasília) de terça-feira, 10, trouxe 211 repatriados. Outras cinco aeronaves serão enviadas até domingo, 15, com objetivo de resgatar os brasileiros que estão na região.

Esta notícia está em atualização.