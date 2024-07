Israel ataca cidade portuária controlada pelo Houthis no Iêmen

Israel disse que sua força aérea atacou as instalações em retaliação por centenas de ataques lançados pelos Houthis contra o país desde outubro, incluindo o ataque de drone no coração da capital comercial de Israel na manhã de sexta-feira. O ataque marcou a primeira vez que a milícia Houthi atacou Tel-Aviv com sucesso, nove meses após o início da guerra contínua de Israel contra militantes do Hamas em Gaza. A maioria dos ataques dos Houthis contra Israel foi interceptada pela rede de defesa aérea de Israel.

Os Houthis atacaram o transporte internacional perto das águas do Iêmen, bem como dispararam numerosos drones e mísseis contra Israel em apoio ao Hamas em sua luta contra Israel. Outros grupos apoiados pelo Irã no Iraque, Síria e Líbano também atacaram Israel, ameaçando expandir a guerra regional para um conflito mais amplo. / Dow Jones Newswires