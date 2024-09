Israel diz ter bombardeado dezenas de alvos do Hezbollah no sul do Líbano durante a noite

O exército israelense afirmou nesta terça-feira, 24, que bombardeou dezenas de alvos do movimento islâmico Hezbollah no sul do Líbano durante a noite.

“Durante a noite (...) as forças aéreas atacaram dezenas de alvos do Hezbollah em numerosas áreas no sul do Líbano”, disse o comunicado militar. Observou também que os seus tanques e artilharia atacaram outros “alvos terroristas” nas áreas de Ayta al Shab e Ramyeh, localizadas perto da fronteira.

Foto tirada do norte de Israel ao longo da fronteira com o sul do Líbano mostra fumaça subindo após o bombardeio israelense, em 23 de setembro Foto: Jalaa Marey/AFP

PUBLICIDADE O Ministério da Saúde do Líbano disse que 492 pessoas morreram e mais de 1.200 ficaram feridas depois do ataque aéreo extensivo no país. Este foi o maior ataque israelense contra o Líbano desde a última guerra entre Israel e Hezbollah, em 2006. Pouco antes, os militares de Israel haviam alertado a população civil para que se afastassem “imediatamente” de supostas posições e depósitos de armas do grupo extremista Hezbollah.

Mais de 1,3 mil alvos do grupo foram atacados, segundo os militares israelenses. O bombardeio desta segunda-feira é o mais amplo territorialmente já conduzido desde o início da troca de agressões entre as duas partes, há quase um ano, depois do ataque terrorista sem precedentes do Hamas na Faixa de Gaza. /AFP