Isso teria feito o seguinte: 1) Abriria caminho para isolar e pressionar o Hamas a concordar com um cessar-fogo no qual Israel sairia de Gaza em troca de todos os reféns, encerrando a guerra lá e eliminando o pretexto do Hezbollah para atacar Israel pelo norte. 2) Abriria caminho para a Arábia Saudita normalizar as relações com Israel, um golpe devastador para o Hamas e o Irã. 3) Abriria caminho para os Emirados Árabes Unidos fazerem parceria com uma Autoridade Palestina reformada para enviar tropas para Gaza e fazer o que o Hamas mais odiaria: substituí-lo como autoridade governante, apoiado por centenas de milhões de dólares para reconstruir Gaza, o que provavelmente faria dela a força palestina mais popular em Gaza da noite para o dia.

Até agora, porém, Bibi recusou a proposta de Biden (enquanto flerta abertamente com Donald Trump) porque o primeiro-ministro teria que romper com os malucos de direita que o levaram ao poder e formar uma coalizão governamental diferente com partidos mais moderados. Bibi priorizou sua segurança política pessoal em detrimento da segurança nacional de Israel. E, por meses, ele tem enrolado o mundo todo e seu próprio povo para disfarçar isso.

Netanyahu pensou que poderia simplesmente dizer ao mundo que Israel estava defendendo a fronteira da liberdade contra o Hamas, o Hezbollah, os Houthis e o Irã, e todos se alinhariam com Israel. O que você faria? Mas o único lugar no mundo onde isso lhe rende aplausos de pé é no Congresso dos EUA.