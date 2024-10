Israel volta a atacar o Líbano, enquanto EUA pedem para que país diminua a ofensiva

Israel tem atacado as regiões do sul do Líbano dominadas pelo Hezbollah há mais de um ano, mas os ataques aéreos aumentaram e se espalharam por todo o país em setembro, seguidos por uma incursão terrestre no sul. Como resultado, mais de um milhão de pessoas foram deslocadas no Líbano, de acordo com as Nações Unidas, a maioria buscando abrigo em Beirute e mais ao norte ou deixando o país completamente.

Segundo o exército israelense, comandantes e combatentes do Hezbollah estão entre os deslocados. É por isso que, disse o exército israelense, ele tem como alvo áreas em todo o Líbano que normalmente não são associadas ao Hezbollah e onde os moradores, até agora, se sentiam seguros./Com informações do The New York Times