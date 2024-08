Um forte terremoto abalou a costa sul do Japão nesta quinta-feira, 8, provocando um alerta de tsunami. A população foi orientada a se manter afastada da costa, e não havia relatos imediatos de feridos ou danos graves.

A Agência Meteorológica do Japão estimou a magnitude do tremor em 7,1, com epicentro no mar, perto da costa leste da principal ilha do sul do país, Kyushu, a uma profundidade de cerca de 30 quilômetros. O terremoto foi sentido principalmente na cidade de Nichinan e em áreas próximas da prefeitura de Miyazaki, na ilha de Kyushu.

Visitantes do Parque da Paz se abaixam após um alerta de terremoto ser emitido em Nagasaki, oeste do Japão, na quinta-feira, 8 de agosto de 2024 Foto: Kyodo News via AP

PUBLICIDADE A agência informou que foram detectadas ondas de tsunami de até 50 centímetros em trechos da costa sul de Kyushu e na ilha próxima de Shikoku cerca de meia hora após o tremor. Uma equipe de sismólogos realizou uma reunião de emergência para analisar se o tremor afetou a Fossa de Nankai, nas proximidades, que já foi fonte de terremotos devastadores no passado. As autoridades estavam avaliando se houve danos ou feridos, embora nenhum tenha sido relatado imediatamente, disse o secretário-chefe do governo, Yoshimasa Hayashi. Ele pediu que os habitantes da área afetada fiquem longe da costa.

Operadores de usinas nucleares em Kyushu e Shikoku disseram que estavam verificando se havia algum dano nas instalações. A emissora pública japonesa NHK relatou que houve registros de janelas quebradas no aeroporto de Miyazaki, próximo ao epicentro.

O Japão está no Anel de Fogo do Pacífico, um arco de falhas sísmicas no oceano Pacífico, e é um dos países mais propensos a terremotos no mundo. Um terremoto em 1º de janeiro na região centro-norte de Noto matou mais de 240 pessoas./AP