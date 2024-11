Trump vence em quatro Estados-pêndulo e lidera em outros três

Donald Trump retornará à Casa Branca dos Estados Unidos após conquistar ao menos 277 delegados no colégio eleitoral, garantindo vitória em quatro Estados-pêndulo: Wisconsin, Geórgia, Carolina do Norte e Pensilvânia, além de liderar em Nevada, Arizona e Michigan. Com os resultados, ele conseguiu derrotar a democrata Kamala Harris nos Estados decisivos, desviando um pouco da expectativa da última pesquisa do The New York Times/Siena College, divulgada no domingo, 3.

A pesquisa eleitoral apontava que Kamala parecia ter ganhado força na Georgia e na Carolina do Norte, enquanto Trump mantinha sua liderança no Arizona. Em todos os sete Estados-pêndulo, no entanto, a disputa era acirrada, dentro da margem de erro de 3,5 pontos porcentuais. De acordo com a pesquisa, nem a democrata nem o republicano pareciam ter lideranças definitivas. Com o progresso da apuração de votos, Trump venceu ou aparece na liderança em todos os Estados onde a disputa foi mais apertada.

Até o início da tarde desta quarta-feira, 6, Trump venceu em quatro Estados-pêndulo e liderava naqueles que ainda não tinham anunciado um vencedor Foto: Evan Vucci/AP

Em Nevada, por volta das 14h desta quarta-feira, 6, cerca de 84% dos votos já tinham sido contados. No placar, Trump aparecia na frente com 51,5% dos votos, contra 46,8% para Kamala. Um vencedor ainda não tinha sido anunciado. O resultado até aquele momento era levemente diferente em relação à pesquisa do The New York Times/Siena College, que, sem considerar a margem de erro de 3,5 pontos porcentuais, apontava vitória de Kamala com 49% e 46% para Trump.

Na Carolina do Norte, 99% dos votos já tinham sido processados. Trump venceu com 51,1% dos votos, enquanto Kamala teve 47,7%. Na pesquisa do The New York Times, a projeção era que Kamala venceria com 48%, enquanto Trump teria 46%.

Trump também venceu em Wisconsin, contrariando mais uma vez a pesquisa eleitoral. Com 99% dos votos já contabilizados, ele teve 49,7%, enquanto Kamala obteve 48,9%. Segundo a pesquisa, Kamala ganharia com 49% dos votos, frente a 47% de Trump.

Na Geórgia, Trump também venceu com 50,8% dos votos. Kamala teve 48,5%. Até o momento, 97% dos votos já foram considerados. Por sua vez, a pesquisa apontava que Kamala venceria no Estado com 48%, contra 47% para Trump.

Na Pensilvânia, Trump teve mais uma vitória com 50,6% dos votos, enquanto Kamala teve 48,4%, até às 14h desta quarta-feira, quando 97% dos votos já haviam sido contabilizados. No Estado, a pesquisa apontava um empate: 48% para cada candidato.

No Michigan, quando 98% dos votos já tinham sido tabulados, Trump tinha 49,8% dos votos. Kamala configurava com 48,2%, e o Estado ainda não havia declarado um vencedor. De acordo com a pesquisa, os candidatos ficariam empatados com 47% dos votos cada.

Já no Arizona, apenas 61% haviam sido contabilizados por volta das 14h de Brasília desta quarta-feira, e o Estado ainda não havia anunciado um vencedor. Até o momento, Trump estava na frente com 52%, enquanto Kamala tinha 47,2%. A pesquisa apontava que Trump venceria com 49%, enquanto Kamala teria 45%.