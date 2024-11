Eleições nos EUA: Acompanhe a apuração para presidente em mapas por Estado

As eleições presidenciais americanas acontecem nesta terça, dia 5. O resultado pode começar a ser desenhado ainda na noite de eleição, mas pode demorar dias para ser confirmado. Após as urnas fecharem em todo o país, a contagem de votos começa a ser feita. A partir de então, projeções podem determinar o nome do 47º presidente dos EUA: a democrata Kamala Harris ou o republicano Donald Trump.

Ao vivo Acompanhe as últimas notícias e o dia de votação da Eleição dos EUA

PUBLICIDADE O processo de contagem de votos varia de Estado para Estado porque cada um tem leis diferentes. As pesquisas mostram uma disputa presidencial extremamente acirrada e, quanto mais próximos estiverem os resultados, mais tempo levará para saber o vencedor. Além de presidente e vice-presidente, essas eleições definem os membros do Congresso americano, que é composto pela Câmara dos Representantes, onde todas as 435 cadeiras estão em disputa, e pelo Senado, onde 34 cadeiras estão sendo disputadas.

Eleições decidem quem será o novo presidente dos Estados Unidos nesta terça-feira, 5 Foto: Charlie Riedel/AP

O Estadão está acompanhando a apuração das eleições americanas em tempo real em todos os Estados do país. Veja abaixo como está o placar por Estado:

Placar geral por estado

Como está o placar da apuração da Eleição nos EUA por estado? Veja mapa em tempo real

Senado

Acompanhe a apuração em tempo real para o Senado

Câmara

Acompanhe a apuração em tempo real para a Câmara

Publicidade

Estados-pêndulo

Como está apuração nos estados “swing” nas Eleições dos EUA? Veja mapas em tempo real

Em cada Estado

Alabama

Alasca

Arkansas

Arizona

Califórnia

Carolina do Norte

Publicidade

Carolina do Sul

Colorado

Connecticut

Dakota do Norte

Dakota do Sul

Delaware

Flórida

Publicidade

Geórgia

Havaí

Idaho

Ilha de Rodes (Rhode Island)

Illinois

Indiana

Iowa

Publicidade

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Publicidade

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

Publicidade

New Jersey

Nova York

Novo México

Oklahoma

Ohio

Oregon

Pensilvânia

Publicidade

Texas

Tennessee

Utah

Vermont

Virgínia

Virgínia Ocidental

Washington

Publicidade

Wisconsin

Wyoming

Washington D.C.