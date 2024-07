Aborto, imigração, economia: qual é a posição de Kamala Harris em questões importantes

A possível substituta de Joe Biden na corrida à Casa Branca em 2024 foi encarregada de liderar os esforços do governo para garantir a legislação de direitos de voto, um trabalho que ela solicitou. A legislação - que passou por várias iterações (espécie de programação de repetição), mas acabou sendo bloqueada no Senado - teria combatido as restrições de voto em estados liderados pelos republicanos, limitado a gerrymandering (palavra utilizada nos Estados Unidos para falar do método controverso de definir as áreas de distritos eleitorais para obter vantagens nos números de votos totais para as eleições) e regulamentado o financiamento de campanhas com mais rigor.

Este ano, ela se reuniu com defensores dos direitos de voto e descreveu uma estratégia que incluía a criação de uma força-tarefa sobre ameaças aos funcionários eleitorais e a contestação das restrições de voto dos estados nos tribunais.

Ela condenou os esforços do ex-presidente Donald J. Trump para anular os resultados das eleições de 2020. Em um discurso em 2022, marcando o aniversário do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, ela disse que aquele dia havia mostrado “como seria nossa nação se as forças que buscam desmantelar nossa democracia fossem bem-sucedidas”. Ela acrescentou: “O que estava em jogo naquela época, e agora, é o direito de ter nosso futuro decidido da maneira que a Constituição prescreve: por nós, o povo, todo o povo”.