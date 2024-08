Na manhã desta sexta-feira, 23, autoridades na Malásia seguiam tentando resgatar uma mulher que caiu em um buraco de oito metros de profundidade, que se abriu à beira de uma rua na capital do país, Kuala Lumpur. As informações são da BBC.

O Departamento de Bombeiros e Resgate de Kuala Lumpur disse ter recebido um pedido de socorro às 8h22 do horário local (21h22 da quinta-feira, 22, no horário de Brasília). O comandante da operação, Mohd Riduan Akhbar, informou à mídia local que a Equipe Especial de Operação Tática e Resgate da Malásia e a unidade de cães policiais estão atuando na busca. Em um primeiro momento, 15 bombeiros foram enviados à cena. Mais tarde, 90 funcionários de outras agências se juntaram à busca, diz a BBC. Segundo a polícia, a mulher estava sentada em um banco na calçada quando o chão abaixo dela desabou de forma repentina. "Vamos analisar as imagens e obter depoimentos de testemunhas para ter uma imagem mais clara do que ocorreu", disse o comissário assistente da polícia, Sulizmie Affendy Sulaiman.

Equipes de resgate atuavam para tentar acessar buraco em que mulher caiu. Foto: Vincent Thian/AP

O jornal The Guardian afirma que a identidade da mulher não foi confirmada, mas acredita-se que ela seja indiana. Os socorristas usavam uma escavadeira para limpar os destroços dentro do buraco, mas ainda não havia sinal da mulher, segundo o The Guardian. “A busca continuará até que a vítima seja encontrada”, disse Sulizmie, segundo o jornal.

De acordo com a BBC, os sumidouros geralmente se formam quando a água subterrânea dissolve a rocha na superfície, formando um buraco. Embora eles sejam relativamente comuns, acidentes e lesões envolvendo humanos são mais raros, diz a emissora.