Eleições na Venezuela: ‘Estamos no momento mais crítico’, diz María Corina ao pedir fiscalização

“Nenhum fiscal eleitoral deixa a seção eleitoral sem a ata da urna. Nossas testemunhas têm o direito de obter seu certificado. Esse é o momento mais crítico e o melhor modo de nos defender é estando presentes na seção eleitoral. O mundo está conosco”, disse ela na sede do seu comando nacional de campanha.

A líder pediu para que os eleitores retornem aos centros de votação para acompanhar o momento da contagem dos votos. “Estas são as horas cruciais. Precisamos que os venezuelanos acompanhem as testemunhas e os membros das mesas eleitorais. Já estamos recebendo as atas e as estamos contando. Todos os venezuelanos têm o direito de testemunhar a contagem”, agregou.