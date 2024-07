Resultado das eleições na Venezuela: acompanhe ao vivo as últimas notícias

Venezuelanos foram às urnas neste domingo, 28, em uma eleição presidencial tensa e crucial, que irá determinar o rompimento ou a continuidade do chavismo, no poder há 25 anos.

PUBLICIDADE O ditador Nicolás Maduro enfrenta como principal adversário Edmundo González Urrutia, que representa a popular líder da oposição María Corina Machado, impedida de concorrer devido a uma inabilitação política após vencer as primárias com mais de 90% dos no ano passado. Leia a seguir as atualizações mais recentes da corrida eleitoral.

20h09 Oposição convoca eleitores para acompanharem contagem de votos

Por meio de sua conta no X, o antigo Twitter, a coalizão opositora Plataforma Unitária convocou seus eleitores a comparecer às seções de votação para acompanhar a emissão das atas de votação, como meio de evitar fraudes. Além disso, a oposição também tem fiscais eleitorais em cada zona, mas ao longo do dia tem havido denúncias de que o regime tem barrado essas testemunhas em alguns colégios eleitorais e na sede do Conselho Nacional Eleitoral.

20h06 Oposição cobra fechamento de centros de votação e pede por apuração

A oposição da Venezuela está pedindo às autoridades que fechem as urnas e comecem a contar os votos. Por lei, os centros de votação devem fechar às 18h (19h em Brasília), mas também devem permanecer abertos caso ainda haja eleitores na fila.

Às 18h11 no horário local, a líder da oposição María Corina Machado recorreu às redes sociais para exigir que o Conselho Nacional Eleitoral fechasse mais de 15 mil centros de votação em todo o país.

“Se não houver ninguém na fila, as cabines de votação devem fechar”, ela disse. “É hora de ver como seus votos são contados, cédula por cédula.”

Quinze minutos após o horário de fechamento, cerca de 40 pessoas foram recebidas por um soldado armado, um membro de uma milícia popular e outros membros das forças armadas quando solicitaram acesso a um centro de votação no bairro de Catia para testemunhar o processo de contagem de votos, conforme permitido por lei. Foi dito a eles que não poderiam entrar porque as pessoas ainda estavam votando, mas nenhum eleitor foi visto lá, de acordo com a Associated Press, e os membros das forças armadas e representantes da autoridade eleitoral se recusaram a fechar o local.

20h01 Horário de votação deve ser estendido após locais de votação ainda com filas

Segundo a Rádio Nacional da Venezuela, estatal ligada ao chavismo, o Conselho Nacional Eleitoral ainda não determinou o fechamento dos locais com filas de eleitores ainda esperando para votar. A expectativa é que haja uma extensão do horário. A principal preocupação da oposição é verificar as atas de votação emitidas em cada sessão para tentar evitar possíveis fraudes.

Há relatos de que muitas sessões sem filas estão com o horário estendido, em uma aparente tentativa de atrair eleitores pró-chavismo. A medida, no entanto, seria ilegal, já que apenas sessões com fila podem ter a votação estendida. As zonas eleitorais lotadas tendem a ter mais eleitores simpáticos à oposição.

19h50 Kamala Harris: “Temos que respeitar a vontade do povo venezuelano”

A vice-presidente dos Estados Unidos e possível candidata democrata das eleições presidenciais americanas, Kamala Harris, defendeu que “a vontade do povo venezuelano deve ser respeitada”, pouco depois do fechamento das urnas.

“Os Estados Unidos estão com o povo da Venezuela que expressou sua voz na histórica eleição presidencial de hoje. A vontade do povo venezuelano deve ser respeitada. Apesar dos muitos desafios, continuaremos a trabalhar em direção a um futuro mais democrático, próspero e seguro para o povo da Venezuela.”

19h39 Pesquisas de boca de urna ligadas à oposição indicam derrota de Maduro

Circula entre opositores e aliados de María Corina Machado e Edmundo González pesquisas de boca de urna que dão ao ex-diplomata 60% dos votos contra 30% de Maduro. A divulgação de pesquisas é proibida pela lei eleitoral venezuelana, mas, mais cedo, uma projeção do instituto Hinterlaces, ligado ao chavismo, dá a Maduro 55% dos votos.

Maduro em comício em Caracas: ditador votou de madrugada para fugir de vaias Foto: Cristian Hernandez/AP

19h16 Oposição fala em participação histórica e acusa Maduro de dificultar votação

A campanha do candidato opositor à presidência da Venezuela, Edmundo González, disse que o índice de participação na eleição de hoje deve chegar a 54,8%. O número é projetado com base nos relatos de fiscais de mesa da oposição com acesso às zonas de votação e, se confirmado, deve favorecer a chapa da Plataforma Unitária.

A votação transcorreuem clima de calma e se encerrou às 19h, mas há temores crescentes entre opositores, especialistas e alguns observadores eleitorais de que a ditadura de Nicolás Maduro tente fraudar o resultado da eleitoral. Quem ainda está na fila tem direito a votar, segundo a lei eleitoral.

Desde as primeiras horas da madrugada, venezuelanos fizeram filas para votar em diversos pontos do país. A oposição, no entanto, acusa o governo de dificultar o acesso dos eleitores em áreas onde o chavismo é impopular. Além disso, uma das chefes da campanha opositora, Delza Solorzano, também acusou o Conselho Nacional Eleitoral de vetar o acesso da Plataforma Unitária à sala de totalização dos votos.

Desde o fim de semana, Maduro tem impedido a entrada de observadores eleitorais convidados pela oposição para acompanhar a votação. Durante o domingo, o governo chavista divulgou pesquisas de boca de urna que dariam vantagem a Maduro sobre Gonzalez, mas a prática é vedada pela própria legislação eleitoral venezuelana. O Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo regime, ainda não forneceu estimativas de comparecimento.

19h30 Apuração deve iniciar em breve

A apuração dos votos está prestes a iniciar. Como é habitual, o Centro Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela deverá emitir um primeiro boletim com resultados preliminares na noite deste domingo. Este primeiro anúncio poderá ocorrer a partir das 20h (21h, em Brasília).

19h Horário de votação encerrado

O horário de votação nas eleições presidenciais da Venezuela terminou às 18h (19h no horário de Brasília). Caso ainda tenha grandes filas, o Conselho Nacional Eleitoral determina que os locais de votação podem seguir abertos.

18h50 Comunidade venezuelana realiza manifestações pró-democracia no Brasil

Venezuelanos seguram cartazes com as letras "Venezuela Livre", em português, durante protesto na avenida Paulista neste domingo. Foto: Nelson Almeida/AFP

Centenas de imigrantes venezuelanos se reuniram em mais de 40 cidades do Brasil, incluindo Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), em atos pela defesa da democracia. Na capital paulista, onde a organização estima a participação de mais de 600 pessoas, manifestantes levaram bandeiras da Venezuela e cartazes em apoio à oposição.

18h46 González fala em reconciliação e diz que confia nas Forças Armadas

Mais cedo neste domingo, o candidato da oposição Edmundo González, ao votar em Caracas, expressou sua satisfação com a presença massiva de venezuelanos e disse confiar que as Forças Armadas vão “respeitar” os resultados.

“Hoje, mais do que nunca, os venezuelanos estão demonstrando que somos um só povo. O que vemos são linhas de alegria e esperança. Hoje começa um dia de reconciliação para todos os venezuelanos”, disse González, cercado por jornalistas, logo após votar.

“Estamos preparados para defender até a última votação”, disse González após votar em Caracas. “Confiamos nas nossas Forças Armadas para respeitar a decisão do nosso povo”, acrescentou.

18h40 Corina Machado celebra participação nas urnas

Ao chegar no centro de votação em Los Chorros, Caracas, às 14h (horário local), a opositora Corina Machado demonstrou confiança e afirmou que o número de participação de venezuelanos nas eleições passava de 9 milhões (42,1%) com base em dados da campanha de González até as 13h. O Conselho Nacional Eleitoral ainda não deu estimativas de participação.

18h36 Maduro promete respeitar resultados

Mais cedo neste domingo, ao ir votar em Caracas, Maduro afirmou que vai “garantir” que sejam respeitados os resultados das eleições. “Reconheço e reconhecerei o árbitro eleitoral, os boletins oficiais e garantirei que sejam respeitados”, disse Maduro. “Apelo aos 10 candidatos presidenciais a respeitarem, a garantirem o respeito e a declararem publicamente que respeitarão o boletim oficial do Conselho Nacional Eleitoral.”

18h32 Acompanhe ao vivo a cobertura das eleições na Venezuela

Os locais de votação na Venezuela abriram as portas neste domingo às 6h (7H00 de Brasília) para as eleições presidenciais nas quais o atual chefe de Estado, Nicolás Maduro, que aspira um terceiro mandato de seis anos, enfrenta o diplomata Edmundo González Urrutia.

Quase 21 milhões de pessoas estão registradas para votar em uma população de 30 milhões, embora analistas calculem que poderão comparecer às urnas apenas 17 milhões que estão no país e não migraram devido à dura crise da última década.

Os locais de votação devem permanecer abertos até 18h (19h de Brasília), com possibilidade de ampliação do horário em caso de necessidade.