Por que Milei saiu do ataque aos ‘acordos com comunistas’ para a conversa pragmática com Xi Jinping

No ano passado, o então candidato à presidência Javier Milei declarou que a Argentina não faria “acordos com comunistas” na China ou no Brasil, chamando seus líderes de “assassinos” e “ladrões”. Era uma tentativa de canalizar as energias populistas de Donald Trump e outros ícones globais da extrema direita em uma mensagem política vencedora.

Mas na terça-feira, 19, o agora presidente Milei se viu na cúpula do G-20, no Rio de Janeiro, apertando a mão do presidente chinês Xi Jinping e prometendo impulsionar o comércio com a potência asiática, um dia depois que seu ministro da economia assinou um acordo preliminar para exportar gás natural argentino para o Brasil.

Milei (E) teve um encontro bilateral com Xi Jinping no Rio Foto: AFP

PUBLICIDADE Milei até concordou com uma declaração conjunta endossada pelos líderes mundiais na segunda-feira, 18, apesar de suas tentativas anteriores de “roubar” o cargo de anfitrião do G-20, que ficou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi chamado por Milei de “comunista corrupto”. Os momentos finais da cúpula revelaram a tendência mais pragmática de Milei, o que foi uma surpresa depois que o irritado presidente procurou minar várias iniciativas internacionais - retirando os negociadores argentinos da cúpula climática da ONU, dando o único voto “não” em duas resoluções da ONU, uma apoiando os direitos indígenas e outra defendendo o fim da violência contra as mulheres, e tumultuando as negociações na cúpula do G-20. A Argentina também reformulou drasticamente sua política externa de acordo com seus aliados de extrema direita na Itália - com a primeira-ministra Giorgia Meloni indo a Buenos Aires na terça-feira para passar mais tempo com Milei - e em Israel.

Na terça-feira, Andrea Tenenti, porta-voz da missão de paz da ONU que opera ao longo da fronteira sul do Líbano, disse a repórteres em Genebra que a Argentina havia decidido retirar seus soldados da força de paz, conhecida como UNIFIL.

Ele não disse o motivo, mas Israel tem solicitado repetidamente que as forças de paz deixem a área desde a invasão militar do sul do Líbano em 1.º de outubro. Apesar dos ataques israelenses contra as forças de paz, a UNIFIL prometeu permanecer no local e nenhum dos outros 47 países que contribuem com tropas se retirou.

Nos últimos dias, a resistência argentina ao comunicado conjunto do G-20 concentrou-se em cláusulas relacionadas à tributação dos super-ricos e à regulamentação do discurso online, segundo diplomatas. Os delegados argentinos também tentaram bloquear discussões sobre igualdade de gênero e as referências à agenda 2030 da ONU sobre desenvolvimento sustentável, que Milei classificou como socialista.

Os críticos no Rio viram o presidente argentino como um sabotador. Os apoiadores em seu país aplaudiram Milei como um líder da “nova desordem mundial”. Recém-saído de uma viagem ao resort de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, onde protestou contra o socialismo e conviveu com o presidente eleito e o bilionário da tecnologia Elon Musk, Milei inicialmente parecia imune a essas preocupações no Rio.

O gabinete de Milei emitiu uma declaração dura citando suas objeções à declaração do G-20. Mas o presidente acabou assinando-a, sob enorme pressão internacional.

“A Argentina não é uma grande potência e está em uma situação muito difícil do ponto de vista econômico”, disse Roberto Goulart Menezes, professor de relações internacionais da Universidade de Brasília. Essa pressão, acrescentou, foi “suficiente para que a Argentina finalmente reduzisse sua oposição”.

Imagem de Milei (E) e Lula no Rio simboliza o desconforto das relações entre os dois presidentes Foto: Ricardo Stuckert/Presidencia da Republica

Durante a primeira reunião de Milei com Xi na terça-feira, os líderes discutiram seus “atuais laços comerciais e financeiros” e “o desejo de continuar explorando novas oportunidades para expandir e melhorar”, disse a presidência argentina em um comunicado, juntamente com uma foto dos presidentes dando um caloroso aperto de mão. O comunicado afirma que os líderes convidaram um ao outro para uma visita. Com a Argentina altamente dependente da China como mercado para sua soja e outras culturas, o tom cordial deixou claro que a nação sul-americana, atingida pela crise, não deseja que as relações com seu segundo maior parceiro comercial e fonte crucial de financiamento se deteriorem ainda mais. Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da China disse que Xi expressou seu apreço pela “disposição de Milei em continuar aprofundando a cooperação bilateral”. A China tem mantido ativos estratégicos na Argentina, incluindo participações em minas de lítio e uma estação espacial na Patagônia. No início deste ano, a ex-ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, que Milei demitiu recentemente, liderou uma visita bem-sucedida à China para consertar as relações estremecidas pelos insultos de Milei (“Você negociaria com um assassino?”, perguntou ele na campanha em agosto passado, acusando a China de matar dissidentes).

Após a viagem de Mondino, Pequim retomou em junho um acordo de troca de moedas no valor de bilhões de dólares que aumentou as esgotadas reservas da Argentina.

Um conjunto de fotografias oficiais que foram publicadas nas primeiras páginas dos jornais locais na terça-feira mostrou Lula e outros líderes do governo apertando as mãos amigavelmente, em nítido contraste com a foto do líder brasileiro com Milei - os dois homens parados rigidamente separados, apesar de o protocolo exigir que apertem as mãos, parecendo que prefeririam estar em qualquer outro lugar do mundo.

Alguns temem que a eleição de Trump tenha encorajado ainda mais Milei e outras figuras políticas de extrema direita a abandonar os compromissos da ONU e os ambiciosos acordos multilaterais sobre questões como as mudanças climáticas.

“Milei já assumiu uma postura pró-Trump, pensando (...) que o G-20 poderia ser esvaziado pelo presidente Trump”, disse Goulart Menezes, especialista em relações internacionais.

No entanto, ele advertiu que “condicionar a política externa da Argentina ao futuro presidente dos Estados Unidos” traz riscos. “A Argentina está se colocando em uma posição de isolamento internacional”, disse.

De fato, na tradicional foto de família do G-20 - tirada pela segunda vez na terça-feira porque o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, não compareceram à primeira - Milei foi o único líder que faltou na fila. Não haveria uma terceira tentativa.

