Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia renuncia ao cargo

KYIV, Ucrânia — O Ministro das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, um dos rostos mais conhecidos da Ucrânia no cenário internacional, apresentou sua renúncia nesta quarta-feira, 4, antes de uma esperada remodelação de gabinete.

PUBLICIDADE Ataques russos, enquanto isso, mataram pelo menos sete pessoas na cidade ucraniana de Lviv, um dia após um dos ataques com mísseis mais mortais desde o início da guerra. Kuleba não deu uma razão para renunciar e a decisão será discutida pelos legisladores na próxima sessão, disse o presidente do parlamento Ruslan Stefanchuk em sua página do Facebook.

O presidente Volodimir Zelenski indicou que uma remodelação do gabinete era iminente na semana passada, enquanto tenta fortalecer o governo dois anos e meio depois do início da guerra.

O então ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, fala durante entrevista coletiva em Kiev Foto: Efrem Lukatsky/AP

Durante a guerra da Rússia na Ucrânia, Kuleba ficou atrás apenas de Zelenski em levar a mensagem e as necessidades da Ucrânia a um público internacional, seja por meio de postagens em mídias sociais ou reuniões com líderes estrangeiros.

Em julho, Kuleba se tornou o oficial ucraniano de mais alto escalão a visitar a China desde que a invasão em larga escala da Rússia começou em fevereiro de 2022. Ele é ministro das Relações Exteriores desde março de 2020.

Mais da metade do atual Gabinete passará por mudanças, disse Davyd Arakhamiia, um líder do partido de Zelenskyy no parlamento ucraniano. Ministros renunciarão na quarta-feira e novas nomeações serão feitas na quinta-feira, disse ele. /AP