Novo ataque russo no oeste da Ucrânia deixa pelo menos sete mortos

A Rússia bombardeou uma área da Ucrânia na manhã desta quarta-feira, 4, matando pelo menos sete pessoas na cidade de Lviv, no oeste do país, disseram autoridades ucranianas locais, um dia após um ataque com míssil balístico na cidade de Poltava, no leste, que deixou dezenas de mortos.

PUBLICIDADE Sirenes de ataque aéreo soaram em vários lugares da Ucrânia na quarta-feira, enquanto mísseis guiados e drones voavam, com as autoridades pedindo que as pessoas se protegessem ou fossem para abrigos. A Força Aérea da Ucrânia disse que o país foi alvo de dois mísseis balísticos, 11 mísseis de cruzeiro e 29 drones durante a noite e que 22 dos drones e sete dos mísseis de cruzeiro foram abatidos.

Na região de Lviv, o administrador militar, Maksim Kozitskii, disse que drones e mísseis de cruzeiro estavam indo em direção à cidade de Lviv e, mais tarde, houve um impacto “muito alto”. Ele orientou que moradores permaneçam abrigados.

Um bombeiro ucraniano conversa no rádio após um míssil russo atingir uma estação elétrica em Dnipropetrovsk, na Ucrânia Foto: Alex Babenko/AP

Kozitskii disse que sete pessoas, incluindo três crianças, foram mortas e que dezenas de outras ficaram feridas. Ele postou um vídeo no Telegram no qual um prédio fortemente danificado podia ser visto ao fundo.

Pelo menos um prédio residencial perto da principal estação de trem de Lviv estava pegando fogo, disse o prefeito da cidade , Andriy Sadovyi, no aplicativo de mensagens Telegram.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, disse em publicação no X, antigo Twitter, que prédios residenciais, escolas e instalações médicas foram danificados e repetiu um apelo aos aliados para fornecerem mais capacidade de armas de longo alcance.

Na terça-feira, mísseis russos atingiram uma academia militar em Poltava, minutos após os alarmes de ataque aéreo terem soado, dando pouco tempo para as pessoas procurarem abrigo. O ataque deixou mais de 50 mortos e pelo menos 271 feridos. O trabalho de resgate continuava, disse o Zelenski em seu discurso na terça-feira. /NYT