Uma turista dos Estados Unidos que visitava as Bahamas morreu em um ataque de tubarão na segunda-feira, 4, conforme informou a polícia do país caribenho. A vítima, uma mulher de 44 anos de Boston, estava praticando remo em frente a um resort na ilha de New Providence, onde fica a capital Nassau.

A mulher, que não foi identificada, foi atacada a menos de um quilômetro e meio do extremo oeste da ilha de New Providence. Ela estava praticando remo com um homem que não ficou ferido, segundo o sargento da polícia Desiree Ferguson.

Um salva-vidas conseguiu levar a mulher e o homem que estava com ela para a costa para realizar uma reanimação cardiopulmonar, de acordo com o relatório da Real Polícia das Bahamas. “A vítima sofreu um trauma significativo no lado direito do corpo”, informou a nota, e foi declarada morta pelos serviços de emergência.

Não ficou imediatamente claro que tipo de tubarão atacou a mulher. Entre 30 a 40 espécies de tubarões vivem nas Bahamas, embora o tubarão de recife caribenho, o tubarão-touro, o tubarão-tigre e o tubarão de ponta preta tenham a maior frequência de mordidas, disse Gavin Naylor, diretor do programa do Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões na Flórida.

Autoridades retiram o corpo da turista norte-americana da praia, após ela não resistir ao ataque de um tubarão enquanto praticava remo no mar, em Nassau. Foto: REUTERS/Dante Carrer

O arquipélago das Bahamas, com mais de 3 mil ilhas, abriga uma grande quantidade de resorts e grande parte de sua economia depende do turismo. Os ataques de tubarões lá e em outros lugares são incomuns, com 89 desses incidentes registrados globalmente pelo Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões na Flórida.

As Bahamas têm, desde 1580, 33 ataques registrados, de acordo com os dados desse arquivo. Em 2019, uma mãe americana que estava com sua família também morreu nas Bahamas durante uma sessão de snorkeling ao ser atacada por um tubarão em uma excursão.

O jornal Nassau Guardian informou que as autoridades nas Bahamas ainda estão à procura de uma mulher alemã que desapareceu no final do mês passado depois de ter sido aparentemente atacada enquanto mergulhava./AFP e Associated Press.