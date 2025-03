Na nova ordem mundial de Trump, os homens fortes dominam e o poder faz a razão

Na verdade, essa estratégia baseada em tarifas não se encaixava na economia globalizada da Era Dourada, muito menos na América do século 21. Até mesmo o presidente William McKinley, defensor das tarifas altas, percebeu que “barreiras comerciais excessivas impediriam (...) o desenvolvimento e reduziriam o potencial de crescimento do país”, escreveu seu biógrafo Robert W. Merry. No final de sua presidência, em 1901, McKinley “viu claramente o início de uma era em que os Estados Unidos desempenhariam um papel importante no comércio global”.

Muitos economistas consideram a visão de Trump implausível. Mas vamos imaginar que as barreiras tarifárias de Trump consigam retirar os Estados Unidos do sistema de comércio internacional existente. Como o resto do mundo reagiria? Inicialmente, outros países imporiam suas próprias tarifas, como o Canadá, o México e a China já estão fazendo. Mas, com o tempo, essas nações provavelmente formariam coalizões comerciais - com a Europa e o Sul Global fazendo acordos comerciais com uma China cada vez mais dominante e evitando a “Fortaleza América”.

Lawrence H. Summers, professor de Harvard e um dos economistas mais influentes do mundo, argumentou esta semana que a estratégia econômica de Trump baseada em tarifas é “completamente contraproducente”. Observando a queda acentuada nos mercados financeiros, ele escreveu no X: “Estamos obtendo o pior dos dois mundos - preocupações com a inflação e uma desaceleração econômica e mais incerteza sobre o futuro, o que torna tudo mais lento”.