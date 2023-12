Na véspera de Natal, Belém parece uma cidade fantasma; guerra em Gaza diminuiu celebrações

BELÉM - O tipicamente movimentado local de nascimento bíblico de Jesus parecia uma cidade fantasma neste domingo, 24, depois que as celebrações da véspera de Natal em Belém foram canceladas devido à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Não havia sinal das luzes festivas e a árvore de Natal que normalmente decoram a Praça da Manjedoura, tampouco as multidões de turistas estrangeiros e as exultantes bandas de jovens que se reúnem na cidade da Cisjordânia todos os anos para marcar o feriado. Dezenas de forças de segurança palestinas patrulhavam a praça vazia.

“Este ano, sem a árvore de Natal e sem luzes, há apenas escuridão”, apontou John Vinh, um monge franciscano do Vietnã e que vive em Jerusalém há seis anos.

Um presépio decorado para homenagear as vítimas de Gaza é exibido na Praça da Manjedoura, perto da Igreja da Natividade, que tradicionalmente se acredita ser o local de nascimento de Jesus, na véspera de Natal, na cidade de Belém, na Cisjordânia Foto: Mahmoud Illean/AP

Vinh afirmou que sempre vem a Belém para comemorar o Natal, mas este ano foi especialmente preocupante. Ele contemplou um presépio na Praça da Manjedoura com um menino Jesus envolto em uma mortalha branca, em referencia as crianças mortas na Faixa de Gaza.

Arame farpado cercava a cena, os escombros cinzentos não refletiam nenhuma das luzes alegres e explosões de cores que normalmente enchem a praça durante a época de Natal. O tempo frio e chuvoso contribuiu para o clima sombrio.

O cancelamento das festividades de Natal foi um duro golpe para a economia da cidade. O turismo é responsável por cerca de 70% da receita de Belém. A maioria dos turistas chega a cidade da Cisjordania durante a época do Natal.

Com grandes companhias aéreas cancelando voos para Israel, poucos estrangeiros estão visitando o país do Oriente Médio neste momento. Autoridades locais dizem que mais de 70 hotéis em Belém foram forçados a fechar, deixando milhares de pessoas desempregadas.

Um padre caminha pela Igreja da Natividade, tradicionalmente considerada o local de nascimento de Jesus, na véspera de Natal, na cidade de Belém, na Cisjordânia, domingo, 24 de dezembro de 2023 Foto: Mahmoud Illean/AP

As lojas de presentes demoraram a abrir na véspera de Natal, embora alguns comércios abriram quando a chuva parou de cair. Houve poucos visitantes, no entanto.

“Não podemos justificar colocar uma árvore e comemorar normalmente, quando algumas pessoas (em Gaza) nem sequer têm casas para onde ir”, disse Ala’a Salameh, um dos proprietários do Restaurante Afteem, especializado em falafel.

Salameh apontou que a véspera de Natal costuma ser o dia mais movimentado do ano. “Normalmente, você não consegue encontrar uma única cadeira para sentar, estamos lotados de manhã até meia-noite”, disse Salameh. Na manhã de domingo, apenas uma mesa foi ocupada por jornalistas que descansavam da chuva.

Sob uma faixa que dizia “Os sinos de Natal de Belém tocam para um cessar-fogo em Gaza”, alguns adolescentes ofereceram pequenos Papais Noéis infláveis, mas ninguém estava comprando.

“Nossa mensagem todos os anos no Natal é de paz e amor, mas este ano é uma mensagem de tristeza, pesar e raiva diante da comunidade internacional com o que está acontecendo e acontecendo na Faixa de Gaza”, apontou a prefeita de Belém, Hana Haniyeh, em um discurso à multidão.

O Dr. Joseph Mugasa, pediatra, foi um dos poucos visitantes internacionais. Ele disse que o seu grupo de turismo de 15 pessoas da Tanzânia estava “determinado” a vir para a região apesar da situação. “Já estive aqui várias vezes e é um Natal bastante único, pois normalmente há muita gente e muitas celebrações”, disse. “Mas não se pode comemorar enquanto as pessoas estão sofrendo, por isso estamos tristes por elas e rezando pela paz.”

Civis palestinos deslocados por conta da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza preparam pão em Rafah, na fronteira do Egito com a Faixa de Gaza Foto: HAITHAM IMAD / EFE

Guerra

Mais de 20 mil palestinos foram mortos e mais de 50 mil feridos durante a ofensiva aérea e terrestre de Israel contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza, segundo dados do ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas. De acordo com a ONU, cerca de 85% dos civis do enclave palestino foram deslocados desde o inicio do conflito.

A guerra foi desencadeada pelo ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro, que deixou mais de 1.200 pessoas mortas, a maioria civis, no sul de Israel. Além disso, 240 reféns foram levados para a Faixa de Gaza.

A guerra de Gaza foi acompanhada por um aumento da violência na Cisjordânia, com cerca de 300 palestinos mortos durante confrontos com as forças israelenses. .

Os combates afetaram a vida de todos na Cisjordania, com uma maior dificuldade de acesso a Belém e outras cidades do território, com longas filas nos postos de fronteira./AP

