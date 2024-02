Negociadores democratas e republicanos apresentam projeto para ajuda a Ucrânia, Israel e fronteira

Depois de meses de negociações, os líderes republicanos e democratas do Senado divulgaram no domingo um amplo acordo bipartidário de segurança na fronteira que visa desencorajar os imigrantes de cruzarem a fronteira entre os Estados Unidos e o México.

O líder da maioria no Senado, Charles Schumer, participa de coletiva de imprensa em Washington, Estados Unidos Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

A legislação – uma prioridade máxima para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden – marcaria, se aprovada, a primeira ação significativa tomada pelo Congresso em matéria de imigração em décadas. “Me mandem a lei para que eu possa sancioná-la imediatamente”, disse Biden em um comunicado.

Um funcionário do governo também disse no domingo que o projeto de lei ajudaria Israel a “reabastecer suas defesas aéreas” enquanto continua sua ofensiva contra o Hamas em Gaza, bem como forneceria fundos para o Comando Central dos EUA, que defende posições americanas no Iraque e na Síria e ataca posições dos houthis no Iêmen.

Mudanças

O senador James Lankford, o principal negociador republicano, classificou as alterações do projeto de lei como “dramáticas” e previu que desencorajaria os imigrantes de tentarem se mudar para os Estados Unidos, se o projeto fosse aprovado.

A proposta tornaria mais difícil para os imigrantes solicitarem e qualificarem-se para asilo. O projeto de lei também incentiva resoluções mais rápidas para casos de asilo na fronteira e cria uma nova autoridade de remoção para retirar rapidamente os imigrantes que não se qualificam para asilo.

O projeto de lei inclui um mecanismo de desencadeamento que permitiria que a fronteira fosse efetivamente encerrada aos imigrantes se o fluxo de pessoas na fronteira tivessem sido particularmente elevado durante vários dias consecutivos. (Cerca de 1.400 migrantes ainda poderiam qualificar-se para asilo nos portos de entrada.)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cumprimenta o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, em Washington, Estados Unidos Foto: J. Scott Applewhite / AP

Essa disposição de “emergência fronteiriça”, que expira em três anos, entraria automaticamente em vigor quando as travessias de fronteira atingissem 5.000 pessoas por dia durante vários dias, mas o presidente poderia optar por utilizar a ferramenta em um número inferior, 4.000 pessoas por dia. A legislação também reduz o uso da liberdade condicional pela administração Biden nos portos terrestres de entrada e prevê a contratação de milhares de novos agentes da Patrulha de Fronteira e de asilo, bem como o aumento da capacidade de detenção.

A proposta também inclui algumas prioridades dos democratas, incluindo a adição de milhares de vistos de base familiar e de emprego, permitindo autorização de trabalho para cônjuges de cidadãos dos EUA que aguardam vistos de imigrante e garantindo o acesso a aconselhamento para crianças imigrantes em processos de remoção. A legislação também permite vistos de trabalho para aqueles que se qualificam para asilo.

Os republicanos exigiram inicialmente uma mudança na política fronteiriça para aprovar 60 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia solicitada pela Casa Branca no ano passado, e o acordo final contém muitas disposições fronteiriças duras que os republicanos há muito esperam implementar.

Oposição republicana

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Mas a política do acordo mudou abruptamente quando Trump e os seus aliados começaram a atacar a ideia de aprovar qualquer legislação fronteiriça – temerosos de que a abordagem da crise nas fronteiras americanas pudesse eliminar um importante problema que ele poderia explorar em sua campanha. Muitos republicanos do Senado sinalizaram que não apoiarão o pacote e alguns caracterizaram mal o seu conteúdo, uma vez que os negociadores levaram meses para finalizar o texto do projeto de lei. “É notável que tenhamos sido capazes de mudar não apenas a política ao longo das negociações, mas também a política da base dos democratas que (eles) aceitaram em relação a segurança fronteiriça”, disse um senador republicano frustrado que colaborou com a reportagem do Washington Post sob condição de anonimato para falar livremente sobre a situação. “E aqui estamos, Trump mais uma vez arranca a derrota das garras da vitória.”

O ex-presidente dos Estados Unidos e possível candidato republicano Donald Trump é contra um acordo com os democratas no Congresso americano Foto: John Locher / AP

Johnson disse neste fim de semana que planejava uma votação na Câmara sobre o envio de ajuda financeira a Israel sem um financiamento para a Ucrânia ou o reforço de segurança das fronteiras, complicando ainda mais as perspectivas do acordo no Senado. “A Câmara está disposta a liderar e a razão pela qual temos de cuidar desta situação de Israel neste momento é porque a situação se agravou”, disse ele no programa “Meet the Press” da emissora americana NBC antes da divulgação do texto.

Em uma carta aos seus colegas democratas, o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, chamou o novo projeto de lei de Johnson, exclusivo para Israel, de “uma tentativa cínica de minar o esforço bipartidário do Senado”.

No entanto, o líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, tem apoiado o acordo, enquanto luta publicamente pela ajuda contínua à Ucrânia em meio a guerra para se defender de uma invasão russa. Os Estados Unidos enviaram 44 milhões de dólares em assistência de segurança à Ucrânia desde a invasão de 2022, mas a administração Biden alertou no final do ano passado que tinha chegado ao fim da sua capacidade de continuar a armar a Ucrânia sem a ajuda do Congresso. Os legisladores republicanos começaram a opor-se ao envio de mais dinheiro para o país no ano passado, uma vez que as sondagens mostraram que os seus eleitores eram contrários a ideia.

O líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, participa de coletiva de imprensa em Washington, Estados Unidos Foto: J. Scott Applewhite / AP

O pacote global de ajuda inclui US$ 14 milhões em assistência a Israel, 60 milhões de dólares para a Ucrânia e 4,83 milhões de dólares para as nações do Indo-Pacífico. Dispõe também de US$ 9,2 milhões de dólares em ajuda humanitária para civis em Gaza, na Cisjordânia, na Ucrânia em outras nações, bem como 20 milhões de dólares em fundos para a segurança das fronteiras dos EUA. (O projeto de lei nega explicitamente financiamento federal à UNRWA, a agência da ONU que ajuda os palestinos, após alegações de que 12 de seus 13 mil funcionários estiveram envolvidos no ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro.) A ajuda financeira total é de US$ 118 bilhões, mais alto do que o preço inicialmente pedido pela Casa Branca de US$ 106 bilhões.

Os republicanos que apoiam este acordo estão tentando convencer os seus colegas a apoiá-lo, argumentando que não há forma de obterem restrições nas fronteiras, mesmo que Trump seja eleito presidente, dado que é pouco provável que os democratas cooperem com ele sem exigirem a legalização dos imigrantes indocumentados como parte do processo.

“Sou uma pessoa otimista, ponto final”, disse Lankford na quinta-feira, 1. “E essa é uma das razões pelas quais ainda estou aqui depois de levar golpes repetidos no rosto por um tempo.”

Johnson e outros republicanos que se opõem ao acordo argumentaram incorretamente, mesmo antes de o texto ser divulgado, que o projeto permitiria a entrada de mais imigrantes no país.

Os republicanos do Senado disseram que querem pelo menos alguns dias para ler a legislação antes de votar a portas fechadas para ver quanto apoio o acordo tem na conferência. E alguns senadores, incluindo Lindsey Graham disseram que não é realista começar a votar a legislação esta semana. Se menos de 25 republicanos apoiarem o projeto, o seu destino será negativo.

“Eu, por exemplo, acho que é um erro enviar este projeto de lei à Câmara sem a maioria da conferência republicana”, disse o senador Thom Tillis, um dos negociadores que argumentou acreditar que o acordo ajudaria a resolver a crise fronteiriça.

Se a legislação for aprovada no Senado, enfrentará um caminho difícil na Câmara, onde muitos republicanos já se manifestaram contra a legislação. A oposição pressiona Johnson, que tenta encurralar uma frágil e pequena maioria republicana, ao mesmo tempo que se defende das ameaças ao seu trabalho.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.