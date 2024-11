Mas essa não é a implicação mais marcante do triunfo de Trump. A região pode esperar uma transição de um período de negligência, até indiferença, dos EUA para uma fase de envolvimento muito maior — mas não necessariamente por razões positivas.

O México será um campo de combate a dois tópicos cruciais na agenda de Trump: imigração e China. Trump foi o arquiteto do Acordo EUA-México-Canadá firmado em seu primeiro mandato, e é improvável ele buscar miná-lo agora. Mas Trump usará o comércio para pressionar por suas posições nas negociações com o México sobre imigração ilegal e poderá buscar mudanças sobre temas específicos relacionados a aspectos do acordo que permitiu ao IDE da China no México contornar as tarifas mais altas sobre os produtos chineses que entram no mercado americano. O Peru, lar do novo Porto de Chancay, construído com investimento chinês, também poderia virar um palco de relações comerciais conflitantes.