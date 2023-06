O que é e o que se sabe sobre o grupo mercenário Wagner

Uma briga de longa data entre Ievgeni V. Prigozhin, um empresário mercenário, e o presidente da Rússia, Vladimir V. Putin, tornou-se um confronto armado na sexta-feira, 23.

Prigozhin, que já foi um colaborador próximo de Putin, negou durante anos as ligações com o grupo paramilitar Wagner até reconhecer, em setembro, que era seu fundador.

Veja o que se sabe sobre o grupo Wagner:





Ievgeni Prigozhin, líder do grupo Wagner, em foto extraída de um vídeo divulgado pelo Prigozhin Press Service na sexta-feira, 3 de março de 2023. Foto: Prigozhin Press Service / AP

Como começou o grupo Wagner?

A entidade surgiu pela primeira vez em 2014, durante a anexação da Crimeia pela Rússia, e evoluiu ao longo dos anos para se tornar mais uma empreiteira privada para os militares russos. Prigozhin foi chamado de “chef de Putin” por causa de seu negócio de bufê, que organizou elaborados banquetes de Estado para o Putin.

Continua após a publicidade

Como o grupo recebeu seu nome?

O grupo supostamente recebeu seu nome do apelido de guerra de seu líder, Dmitri Utkin, um oficial militar russo aposentado. Utkin teria escolhido Wagner para homenagear o compositor, que era um dos favoritos de Hitler. Apesar de o Kremlin negar qualquer vínculo com Wagner, o Utkin foi fotografado ao lado do Sr. Putin.

Qual é a sede do grupo?

O grupo não está registrado como uma entidade legal em nenhum lugar do mundo. Os mercenários são ilegais de acordo com a legislação russa. Sua existência obscura permite que a Rússia minimize suas baixas no campo de batalha e se distancie das atrocidades cometidas pelos combatentes Wagner, dizem os observadores.

“Ele opera em uma situação de opacidade, há uma verdadeira falta de transparência e esse é o objetivo”, disse Sorcha MacLeod, líder do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre o uso de mercenários, que examinou o grupo. Sua estrutura permite que eles tenham uma negação plausível e criem “distância entre o Estado russo e o grupo”, disse ela.

Por que os mercenários estão na Ucrânia?

A Rússia sofreu grandes perdas na guerra e enviou recrutas mal treinados para as linhas de frente como carne de canhão. As forças de Wagner lideraram o ataque de quase um ano à cidade de Bakhmut, no leste do país. Após um número estimado de dezenas de milhares de baixas em ambos os lados, a Rússia declarou vitória, embora ainda haja combates na área.

Continua após a publicidade

Onde o grupo recruta mercenários?

As forças de Wagner incluem combatentes veteranos e mercenários, e o grupo tinha experiência em lutar na região de Donbas, no leste da Ucrânia, durante anos antes da invasão em grande escala da Rússia. Mas o uso de ex-presidiários, que o Prigozhin recrutou pessoalmente nas prisões, ganhou destaque na batalha por Bakhmut.

As autoridades dos EUA citaram relatórios de inteligência do campo de batalha ao creditar o sucesso da Rússia em Bakhmut, em grande parte, à disposição de Wagner de usar esses prisioneiros. Os soldados ucranianos, no entanto, disseram que, no final da batalha, os prisioneiros eram menos predominantes, e os combatentes profissionais de Wagner desempenharam um papel mais importante.