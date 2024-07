Kamala defende legado de Biden em primeiro discurso após presidente desistir da eleição e apoiá-la

A vice-presidente americana Kamala Harris defendeu o legado de Joe Biden no seu primeiro discurso desde que o presidente desistiu de disputar a reeleição e a apoiou como sucessora. O nome ainda precisa ser confirmado pelo Partido Democrata.

PUBLICIDADE “O legado de conquistas de Joe Biden em três anos é incomparável na história moderna americana”, disse Kamala Harris. “Em um mandato ele superou o legado da maioria dos presidentes que serviram dois mandatos”, seguiu ela, lembrando que o conheceu por meio do seu filho mais velho Beau Biden, quando ambos atuavam como procuradores-gerais em seus respectivos Estados. “Beau sempre me contava histórias sobre o seu pai”, lembrou. “As qualidades que ele reverenciava no pai são as mesmas que eu vi todos os dias em nosso presidente. Sua honestidade, integridade, comprometimento com sua fé e sua família, grande coração e amor profundo pelo nosso país. Eu sou testemunha que ele luta todos os dias pelo povo americano e somos profundamente gratos pelos seus serviços à nação”.

Vice-presidente Kamala Harris discursa em frente à Casa Branca no primeiro pronunciamento público após ser apoiada por Joe Biden como substituta nas eleições. Foto: Susan Walsh/Associates Press

O discurso em homenagem aos times vencedores da National Collegiate Athletic Association já estava na agenda da vice-presidente, mas coincide com a reviravolta na disputa presidencial com a saída de Joe Biden, que não resistiu à crescente pressão de lideranças do partido e doadores de campanha.

Em rápido pronunciamento, ela dedicou a maior parte do tempo a elogiar os atletas universitários, o foco do discurso, sem mencionar diretamente as eleições. Kamala Harris disse que Joe Biden gostaria de estar presente e se recupera rapidamente após ser diagnosticado com covid.

O presidente está em isolamento e anunciou a desistência por carta no domingo. Ele deve se pronunciar publicamente ainda esta semana. Com a retirada de Joe Biden, dispararam as doações para o partido democrata, que chegaram a ser congeladas como reflexo das preocupações com a sua aptidão para o cargo.

Com o objetivo de superar as semanas de drama sobre a candidatura, lideranças democratas têm se alinhado no apoio a Harris. Única candidata declarada até o momento, ela busca o endosso dos delegados que Joe Biden conquistou nas primárias e que agora estão livres para votar como quiserem na convenção do partido.

Publicidade

Kamala Harris anunciou que viaja nesta tarde para Delaware, onde deve se reunir com a equipe no primeiro dia completo da sua campanha. “Um dia foi. Faltam 105. Juntos, vamos vencer”, afirma em publicação no X.

As pesquisas, no entanto, apontam que ela deve ter dificuldades para derrotar Donald Trump, que lidera com 1,5 ponto percentual, em média, mostra o levantamento feito pelo The Washington Post de 11 sondagens após o debate que abriu a crise na companha democrata. A vantagem é ligeiramente menor do que ele teve em relação a Biden nas pesquisas, de 1,9 ponto./COM NY TIMES, W. POST e AP