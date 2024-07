Trump tem plano para atacar Kamala Harris em caso de desistência de Biden

A campanha de Donald J. Trump prepara uma uma grande estratégia para atacar a vice-presidente Kamala Harris se o presidente Joe Biden desistir da candidatura democrata, incluindo uma onda de anúncios com foco em seu histórico em seu cargo atual e na Califórnia, de acordo com duas pessoas informadas sobre o assunto.

Equipe de Trump já preparou um dossiê sobre Harris e tem material semelhante sobre outros democratas Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP

Os aliados de Trump também começaram a examinar os registros dos governadores democratas que são considerados possíveis companheiros de chapa para Harris. Os assessores do ex-presidente estão prestando atenção especial governador Josh Shapiro, da Pensilvânia - o estado em que a campanha de Trump está mais concentrada em vencer para bloquear o caminho dos democratas para a Casa Branca.

Um porta-voz da campanha de Trump não respondeu a um e-mail pedindo comentários.

Brian Fallon, porta-voz da campanha de Harris, disse em um comunicado: “Depois de arruinar o acordo bipartidário sobre a fronteira, Donald Trump recorreu a mentiras sobre o histórico da vice-presidente. Como ex-procuradora distrital e procuradora-geral, ela enfrentou fraudadores e criminosos como Trump durante toda a sua carreira. As mentiras de Trump não a impedirão de continuar a ganhar dele nas maiores questões desta campanha.”

Desde o desastroso desempenho de Biden no debate de 27 de junho, Trump e sua equipe suavizaram suas críticas ao presidente, esperando que ele permaneça politicamente viável até que o partido o indique formalmente e seja tarde demais para substituí-lo sem grandes obstáculos legais. Membros da campanha de Trump preferem que Biden permaneça na disputa, acreditando que seus baixos números de aprovação e as dúvidas generalizadas dos eleitores sobre sua idade e aptidão cognitiva representam a melhor chance do ex-presidente de recuperar a Casa Branca.

Após o debate, a equipe de Trump decidiu reter a publicidade que poderia prejudicar ainda mais Biden, de acordo com uma pessoa informada sobre as discussões internas da campanha do republicano, que não estava autorizada a falar publicamente. Uma mudança no topo da chapa poderia lançar uma disputa extremamente estável no caos - especialmente se Harris, que seria a primeira mulher negra eleita presidente, se tornasse a indicada.

Pouco antes da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, na semana passada, enquanto um número crescente de democratas pedia que Biden deixasse a disputa, a equipe de Trump preparou cartazes e vídeos anti-Harris para mostrar aos delegados na arena e ao público de casa, de acordo com pessoas informadas sobre os planos. Mas eles desistiram depois da tentativa de assassinato de Trump. Com a nação ainda em choque, a pressão sobre Biden para que deixasse a corrida diminuiu brevemente, e a equipe de Trump presumiu que os planos de contingência de Harris não eram mais necessários.

A campanha de Trump sempre quis focar em Harris, diz Liam Donovan, ex-assessor do Comitê Nacional Republicano Senatorial.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “Mas com a perspectiva de uma troca no topo da chapa, há um súbito senso de urgência em torno da definição de Kamala Harris e da consolidação de uma imagem sem brilho que há muito tempo deixa os democratas apreensivos”, diz Donovan. Mas ele também observou uma possível armadilha para Trump: “Ser o primeiro colocado contra outro candidato que fez história apresentaria novos riscos para uma campanha que espera obter ganhos históricos entre os eleitores negros.” Alguns assessores de Trump dizem que Harris pode ser melhor em transmitir certas mensagens do que Biden tem sido, especialmente sobre o direito ao aborto, uma questão que galvanizou os democratas nas eleições de meio de mandato de 2022. E, como ex-promotora, ela pode estar posicionada para apresentar um argumento incisivo sobre as acusações criminais de Trump, incluindo sua condenação em Manhattan sob a acusação de que ele falsificou registros comerciais para ocultar um pagamento de dinheiro secreto a uma atriz pornô em 2016.

Com pressão por desistência de Biden no pleito à Casa Branca, imagem de Harris pode virar novo alvo da campanha republicana que busca retomar a presidência para Trump Foto: Doug Mills/NYT

Mas eles também acreditam que Harris terá que assumir todas as políticas impopulares da era Biden, o que anulará os ganhos que ela possa obter. Em particular, a equipe de Trump planeja atacá-la por causa da crise na fronteira, que o atual presidente encarregou-a de encontrar as “causas fundamentais”. Os assessores de Harris disseram que Trump distorceu o papel dela e observaram que, independentemente disso, a imigração ilegal desde que o governo Biden reduziu o asilo.

Eles também estão procurando defini-la com base em seu mandato como senadora na Califórnia e, antes disso, em seu tempo como procuradora-geral do estado e como promotora distrital de São Francisco, onde seu histórico durante a campanha presidencial de 2020 foi alternadamente criticado como muito conservador ou muito brando em relação a traficantes réus primários.

De acordo com pessoas ligadas à estratégia, se Biden desistir da disputa de 2024, mas não renunciar ao cargo de presidente, os republicanos argumentarão que os motivos pelos quais ele desistiu da disputa são os mesmos motivos pelos quais ele não está apto a permanecer como comandante em chefe. Eles tentarão vincular Harris a Biden, alegando que houve um amplo esforço para impedir que o público visse a deterioração do presidente e sugerindo que ela fazia parte desse esforço.

Os republicanos que concorrem em disputas apertadas para o Congresso já estão adotando essa mensagem. Depois que o senador Sherrod Brown, democrata de Ohio, pediu a Biden que deixasse a disputa na sexta-feira, 19, seu rival republicano Bernie Moreno postou no X: “Se Joe Biden não está apto a concorrer, ele não está apto a servir. Estou pedindo formalmente a Joe Biden que renuncie à presidência porque sua presença contínua na sala de situação é uma ameaça à segurança nacional. Espero que o senador Brown se junte a mim”.

O super PAC que Budowich dirige, MAGA Inc., realizou sua própria pesquisa de oposição sobre os possíveis candidatos que poderiam substituir o autal presidente dos EUA, Biden. Mas o grupo, assim como a campanha, presume que a vice-presidente é a candidata mais provável, após um grupo de funcionários da entidade realizar testes extensivos sobre a imagem de Kamala Harris.

Uma pesquisa do New York Times, em parceria com o Siena College, na última semana revelou que a vice-presidente está em uma posição ligeiramente mais forte do que o presidente na disputa contra Trump. A pesquisa, no entanto, foi realizada antes da tentativa de assassinato de Trump.

Ainda assim, Jim Hobart, pesquisador cuja empresa, a Public Opinion Strategies, está ajudando a conduzir a pesquisa bipartidária da NBC, disse que Harris está partindo de uma posição bastante definida nacionalmente.

Na pesquisa mais recente, disse ele: “50% dos eleitores já têm uma opinião negativa sobre Harris. Apenas 32% têm uma opinião positiva”, afirmou. “Esses números positivos podem melhorar se ela for a indicada? Claro, mas lembre-se de que ela nunca demonstrou ser uma candidata particularmente habilidosa,” acrescentou.

Hobart apontou para a vitória apertada de Kamala na disputa para procurador-geral em 2010 e o fracasso que foi sua campanha presidencial em 2020.

O Comitê Nacional Republicano acompanha de perto possíveis mudanças na chapa democrata e deixa em aberto a possibilidade de ações judiciais relacionadas à possível transferência e uso de fundos de campanha de Biden, de acordo com uma autoridade ligada à entidade.

Por exemplo, se um novo comitê for criado para uma chapa de Kamala Harris e os doadores que já doaram o valor máximo de US$ 6.600 para a campanha Biden-Harris tentarem doar para ela, os republicanos provavelmente entrarão com uma ação judicial, argumentando que se trata de uma doação acima do limite, disse a autoridade, que preferiu não se identificar. Eles também estão observando se a atual vice-presidente, como candidata presumida, tentaria acessar dinheiro antes de ser formalmente indicada por seu partido.

E se a equipe de Biden tentar algo não testado, como transferir seu dinheiro para um super PAC que apoie um candidato, é provável que haja uma ação judicial, disse a autoridade.

Mesmo que esses processos não interrompam as ações, eles podem atrapalhar as engrenagens da nova chapa democrata e destacar o caos que os democratas estão enfrentando.

