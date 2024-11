O que Javier Milei pode ensinar para Donald Trump?

Muitas pessoas nos Estados Unidos esperam que o novo governo de Trump acabe a golpes de machado com um governo inchado e prepotente, reduzindo gastos e diminuindo a regulamentação. Se esse objetivo ainda é plausível é uma questão crucial para os Estados Unidos e para o mundo, depois de duas décadas em que a dívida pública global aumentou implacavelmente, alimentada pela crise financeira de 2007-09 e pela pandemia.

PUBLICIDADE Para obter uma resposta e um estudo de caso sobre como domar um Leviatã fora de controle, vá a 8.000 quilômetros ao sul de Washington, onde um experimento extraordinário está em andamento. Javier Milei é presidente da Argentina há um ano. Ele fez campanha empunhando uma motosserra, mas seu programa econômico é sério e uma das doses mais radicais de livre mercado desde o Thatcherismo. Ele traz riscos, mesmo que seja apenas devido ao histórico de instabilidade da Argentina e à personalidade explosiva de Milei. Mas as lições também são impressionantes.

A esquerda o detesta e a direita trumpista o abraça, mas ele realmente não pertence a nenhum dos dois grupos. Ele demonstrou que a expansão contínua do Estado não é inevitável. E é uma aula de princípios ao populismo oportunista, do tipo praticado por Donald Trump. Milei acredita no livre comércio e nos mercados livres, não no protecionismo; acredita na disciplina fiscal, não em empréstimos imprudentes; e, em vez de fantasias populares, na verdade pública brutal.

Publicidade

O presidente da Argentina, Javier Milei, participa de uma coletiva de imprensa na Casa Rosada, em Buenos Aires Foto: Juan Mabromata/AFP

A Argentina está em apuros há décadas, com um Estado que distribuía clientelismo, políticos que mentiam e um banco central que imprimia dinheiro para cobrir suas falhas. Para controlar a inflação, seus governos recorreram a uma série de controles de preços, taxas de câmbio múltiplas e controles de capital. Até o momento, é o único país na história econômica moderna que caiu do status de país rico do mundo de volta para a faixa de renda média.

Milei foi eleito com um mandato para reverter esse declínio. Sua motosserra cortou os gastos públicos em quase um terço em termos reais, reduziu pela metade o número de ministérios e criou um superávit orçamentário. A burocracia foi reduzida a cinzas, liberando os mercados, desde o aluguel de casas até as companhias aéreas. Os resultados são animadores. A inflação caiu de 13% mês a mês para 3%. A avaliação dos investidores sobre o risco de inadimplência caiu pela metade. Uma economia abalada está mostrando sinais de recuperação.

O que é fascinante é a filosofia por trás dos números. Muitas vezes, Milei é erroneamente confundido com líderes populistas, como Trump, a extrema direita na França e na Alemanha ou Viktor Orban na Hungria. Na verdade, ele vem de uma tradição diferente. Um verdadeiro crente nos mercados abertos e na liberdade individual, ele tem um zelo quase religioso pela liberdade econômica, um ódio ao socialismo e, como ele nos disse em uma entrevista esta semana, um desprezo “infinito” pelo Estado.

O presidente da Argentina, Javier Milei, participa da cúpula do G-20 no Rio de Janeiro Foto: Silvia Izquierdo/AP

Em vez de política industrial e tarifas, ele promove o comércio com empresas privadas que não interferem nos assuntos internos da Argentina, inclusive os chineses. Ele é um republicano, defensor do Estado pequeno que admira Margaret Thatcher - um exemplo messiânico de uma espécie em extinção. Seus índices nas pesquisas estão subindo e, a esta altura de seu mandato, ele é mais popular na Argentina do que seus antecessores recentes foram.

Publicidade

Não se engane, o experimento de Milei ainda pode dar muito errado. A austeridade causou um aumento na taxa de pobreza, que saltou de 40% no ano anterior para 53% no primeiro semestre de 2024. Milei poderá ter dificuldades para governar se a resistência aumentar e a oposição peronista estiver mais bem organizada. A confiança dos investidores será testada se ele finalmente remover os controles de capital e mudar um peso supervalorizado para um regime de taxa de câmbio flexível: uma queda na moeda poderia testar os nervos e fazer a inflação subir novamente. Milei é um excêntrico que pode se distrair com guerras culturais sobre gênero e mudanças climáticas e, assim, negligenciar sua missão principal de restaurar o crescimento da economia argentina.

No entanto, e apesar do fato de a Argentina ser um país muito incomum, o primeiro ano de Milei traz lições para o resto do mundo, incluindo seus admiradores e detratores nos Estados Unidos. Veja o crescimento do Estado. A dívida pública global aumentou de 70% do PIB há 20 anos para 93% este ano e atingirá 100% até 2030. A dívida é um flagelo não apenas nos países ricos, mas também na China e na Índia, que estão com grandes déficits.

O presidente da Argentina, Javier Milei, participa de uma reunião da cúpula do G-20 ao lado do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, no Rio de Janeiro, Brasil Foto: Eraldo Peres/AP

A crise financeira e a pandemia aumentaram os empréstimos dos Estados e criaram uma sensação de que o governo sempre intervirá quando as pessoas estiverem em dificuldades. Muitos países enfrentam custos crescentes de assistência médica e previdência à medida que a população envelhece. As regulamentações parecem se acumular. Os governos não sabem como quebrar esse ciclo. Em alguns lugares, como na França, a perspectiva de fazer isso ameaça o caos político.

Algumas das lições de Milei são técnicas. Para cortar gastos, ele pediu aos departamentos governamentais que reduzissem as despesas com compras, custos administrativos e salários em vez de transferências de dinheiro para os mais pobres. Ele reconheceu que o controle dos gastos com pensões é essencial porque o envelhecimento da população consome grandes parcelas do orçamento, uma realidade fiscal que muitos países ainda precisam enfrentar. No poder, ele aprendeu a adicionar uma dose de pragmatismo às suas convicções. Ele definiu a direção da Argentina, mas delega as negociações legislativas à sua equipe e pede a ministros competentes que supervisionem a economia - principalmente Federico Sturzenegger, seu czar da desregulamentação.

Publicidade

Ego grande, governo pequeno