Oposição sul-coreana acusa partido de Yoon Suk Yeol uma nova tentativa de golpe

A oposição da Coreia do Sul acusou nesta segunda-feira, 8, o partido no poder de orquestrar um “segundo golpe” dada a recusa do impeachment do atual presidente Yoon Suk Yeol por decretar lei marcial no país na última terça, 5, decisão sob a qual recuou horas depois.

“Não importa o quanto tentem justificar, a essência permanece intacta: este é o ato ilegal e inconstitucional de uma segunda insurreição e de um segundo golpe de Estado”, disse o líder do Partido Democrata, Park Chan-dae, pedindo para que o partido de Suk Yeol “pare com isso imediatamente.”

Manifestante durante comício que pede o impeachment do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol do lado de fora da Assembleia Nacional em Seul, capital do país. Nos cartazes, é possível ler "Prendam Yoon Suk Yeol" Foto: Ahn Young-joon/AP

PUBLICIDADE O presidente mergulhou o país num caos político com a tentativa de minar o regime civil através da lei marcial que vigorou durante seis horas, até que os legisladores conseguiram romper o bloqueio militar para entrar no parlamento e votar pela revogação da medida. O voto deles forçou Yoon a recuar com a lei marcial. De acordo com a constituição da Coreia do Sul, o presidente é chefe de governo e comandante-chefe das forças armadas, a menos que esteja incapacitado ou renuncie — caso em que o poder seria entregue interinamente ao primeiro-ministro até que novas eleições sejam realizadas.

Para o líder do Partido Democrata, alegar que Yoon pode permanecer no cargo, mas delegar seus poderes ao primeiro-ministro, que não foi eleito, é uma “flagrante violação constitucional sem qualquer base legal.”

Desdobramentos da crise

O antigo ministro da Defesa foi detido no último sábado, 7. Investigadores invadiram o seu gabinete, impuseram proibições de viagem a vários altos funcionários e convocaram o general que assumiu o comando da lei marcial para interrogatório nesta segunda.

Yoon também pode ser chamado para testemunhar, além de ser proibido de viajar ao exterior, informou a polícia local. “Não há restrições humanas ou físicas sobre quem pode ser investigado”, disse Woo Jong-soo, chefe da Sede Nacional de Investigação da Agência Nacional de Polícia. O órgão afirmou que a polícia investigará o caso “de acordo com a lei e os princípios, sem exceções”. /AFP