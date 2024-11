Apreensão de veículos poluentes. Desmantelamento de fornos. Proibição de riquixás motorizados. Fechamento de algumas churrascarias.

PUBLICIDADE Estas são algumas das medidas que autoridades da maior província do Paquistão, Punjab, colocaram em prática enquanto a poluição atmosférica recorde sufoca a região, hospitalizando centenas e forçando estudantes e trabalhadores a ficarem em casa. Lahore, capital de Punjab e segunda maior cidade do Paquistão, teve no último domingo, 3, sua pior qualidade do ar já registrada, levando o governo a fechar todas as escolas primárias esta semana. Nos dias seguintes, a cidade foi envolta em poluição tóxica e irritante aos olhos. Nesta quinta-feira, 7, Lahore teve a pior qualidade do ar de qualquer cidade do mundo, de acordo com a IQAir, uma empresa suíça de monitoramento da qualidade do ar.

Pessoas caminham ao redor de um parque em meio a condições de forte poluição atmosférica em Lahore, nesta quinta-feira, 7. Foto: Arif Ali/AFP

Respirar é ‘exaustivo’

“O ar parece espesso e é exaustivo apenas respirar”, disse Safdar Masih, 42, um jardineiro em Lahore, na quinta-feira. Mesmo com janelas e portas fechadas, a poluição havia se infiltrado nas casas, ele disse.

Na quarta-feira, 6, as autoridades anunciaram novas medidas de saúde pública, expandindo o fechamento de escolas para incluir todas as escolas secundárias até 17 de novembro e aconselhando os moradores a usarem máscaras em espaços públicos. As diretrizes afetarão mais de 70 milhões de pessoas na província. Em Lahore, lar de 13 milhões de pessoas, as autoridades ordenaram que metade de todos os trabalhadores ficassem em casa.

“Esta é uma situação crítica”, disse Marriyum Aurangzeb, uma ministra sênior na província de Punjab, em uma entrevista coletiva na quarta-feira. Ela alertou que a má qualidade do ar pode persistir por mais 10 dias.

Lahore regularmente lidera a lista das cidades mais poluídas do mundo, de acordo com a IQAir, que no ano passado classificou o Paquistão entre os quatro países com a pior qualidade do ar. O Banco Mundial disse que a poluição do ar encurta a expectativa de vida média dos paquistaneses em 4,3 anos e leva a perdas equivalentes a cerca de 6,5% da economia.

‘Pelo amor de Deus, fique em casa’

Na manhã de domingo, o índice de qualidade do ar da cidade ultrapassou 1.000 pela primeira vez desde que a IQAir começou a manter registros. Qualquer coisa acima de 301 no índice é considerada uma situação perigosa que pode causar irritação grave nos olhos e na garganta e problemas cardíacos e pulmonares graves. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA considera qualquer coisa acima de 500 como fora dos gráficos.

Na manhã de quarta-feira, Lahore teve uma leitura de 1.165. Na maioria dos anos, a queima de plantações por fazendeiros no norte da Índia e no Paquistão contribui para uma forte deterioração da qualidade do ar em outubro e novembro, de acordo com a Nasa. Emissões de veículos, atividade industrial e incêndios na cozinha também são fatores. Ainda assim, os níveis de poluição deste ano alarmaram autoridades e moradores, com especialistas médicos levantando preocupações sobre os danos duradouros da exposição prolongada à poluição atmosférica.

Mais de 900 pessoas foram internadas em hospitais na terça-feira, 5, com problemas respiratórios em Punjab, disse Aurangzeb, acrescentando: “Se você não quer se tornar um deles, pelo amor de Deus, fique em casa.”

Syeda Fatima, enfermeira do hospital Jinnah, um importante centro de saúde pública em Lahore, disse que todos os dias as crianças “chegavam com problemas respiratórios graves”. “Os pulmões ainda estão se desenvolvendo, e esse ar pode causar problemas de saúde para o resto da vida”, disse ela.

Veículos se movem com os faróis acesos enquanto a poluição envolve a área de Lahore, Paquistão, nesta quinta-feira, 7. Foto: K.M. Chaudary/AP

‘A poluição tornou nossas vidas miseráveis’

O norte da Índia também está enfrentando altos níveis de poluição do ar. Nova Déli, a capital indiana, teve a segunda maior poluição do ar entre as cidades do mundo na quinta-feira, de acordo com a IQAir. No Paquistão, as autoridades em Punjab também têm como alvo indústrias que acreditam contribuir para a poluição, proibindo o uso de churrasqueiras ao ar livre que usem madeira ou carvão e ordenando que os riquixás motorizados saiam das estradas. A polícia em Punjab anunciou na terça-feira que apreendeu 521 veículos por poluir excessivamente o ar. E o Departamento de Proteção Ambiental de Punjab disse na quarta-feira que 12 fornos usados para fazer tijolos foram demolidos como parte de suas medidas antipoluição.

“A poluição atmosférica tornou nossas vidas miseráveis”, disse Muhammad Kafil, um motorista de riquixá que ganha o equivalente a US$ 4 por dia. “Crianças e idosos em casa estão doentes, lutando para respirar, e agora o governo impôs multas aos motoristas de riquixá, como se fôssemos a única causa da poluição atmosférica. Nessas condições, o que um homem pobre deve fazer?”, questionou.

