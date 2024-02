Por outros US$ 500, poderia-se adquirir uma bandeira branca autografada apenas por Trump e J.D. Vance, gravada com as imortais palavras deste último, “Não me importo com o que acontecer com a Ucrânia”. Ou uma bandeira assinada pelo líder da maioria na câmara, Mike Johnson, grande o suficiente para resumir sua visão de mundo: defendi o auxílio à Ucrânia até ser contra o auxílio, mas posso voltar a defendê-lo se Trump não for contra. Para mim, é uma questão de princípios. E seja como for, é tudo culpa do Biden.

E haveria também o definitivo artigo de colecionador. Por mais US$ 1.000, uma gigantesca bandeira branca de rendição feita do algodão mais macio, autografada por Lindsey Graham, com os dizeres: “Abri mão dos princípios de John McCain e da liberdade da Ucrânia porque Trump mandou. Mas pude jogar uma partida de golfe no campo de Trump em West Palm Beach. Posso continuar participando das entrevistas?”