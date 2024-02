Governo Milei corta subsídios do transporte público na Argentina e acirra tensão com governadores

Conforme noticiou o colunista Gideon Rachman, do Financial Times, a escassez de munição na Ucrânia “já ocasionou um aumento nas mortes de ucranianos. (…) A escassez de armamentos também está diminuindo a disposição dos ucranianos de se voluntariar para o serviço militar. A crescente pressão sobre o governo de Kiev é parte da explicação para a briga pública entre o presidente Volodmir Zelenski e seu comandante-chefe, Valerii Zaluzhni”.

Se este for o futuro e nossos amigos na Europa, no Oriente Médio e na Ásia sentirem que nós estamos entrando em hibernação, todos começarão a negociar acordos — os aliados europeus com Putin; os aliados árabes com o Irã; e os aliados asiáticos com a China. Nós não sentiremos diferença da noite para o dia, mas, a não ser que nós aprovemos esse projeto de legislação ou algo próximo, com o tempo nós sentiremos.

A capacidade dos EUA de reunir alianças contra os testes da Rússia, da China e do Irã diminuirá gradualmente. Nossa capacidade de sustentar sanções contra países-pária, como a Coreia do Norte, erodirá. As regras que governam o comércio, o sistema bancário e a inviolabilidade de fronteiras pela força — regras que os EUA estabeleceram, fizeram valer e das quais se beneficiaram desde a 2.ª Guerra — serão cada vez mais determinadas por outros países e seus interesses.

Sim, os EUA ainda têm um poder considerável, mas esse poder ocasionou influência porque aliados e inimigos sabiam que nós estávamos prontos para usá-lo para defender a nós mesmos e ajudar nossos amigos a se defender e a defender nossos valores em comum. Tudo isso ficará agora em dúvida se esse projeto de lei fracassar definitivamente.

Lembrem-se desta semana, pessoal — porque os historiadores certamente se lembrarão. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL