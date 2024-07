A descoberta do corpo ocorreu devido ao derretimento de geleiras na Cordilheira Branca dos Andes, fenômeno atribuído às mudanças climáticas. O Peru tem perdido de forma significativa suas geleiras, com mais de 175 delas desaparecendo entre 2016 e 2020, de acordo com o The Independent.

As mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global têm acelerado o processo de derretimento das geleiras, corrobora a CBS News, e, com isso, aumentaram as descobertas de corpos ou restos mortais não só de alpinistas, mas também de esquiadores e caminhantes.