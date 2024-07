A United Airlines acumula uma série de problemas com sua frota neste ano, segundo o USA Today. Foram ao menos três em fevereiro, incluindo uma asa danificada de um 757-200, em 19 de fevereiro. Em março foram relatados outros quatro incidentes. Em um deles, no dia 7 de março, um Boeing 777-200 que havia decolado de São Francisco (EUA) rumo ao Japão perdeu uma roda durante o voo, e teve que pousar em Los Angeles. A roda caiu em cima de um carro, mas ninguém ficou ferido. No mês seguinte, em abril, a United reportou perda de US$ 200 milhões em seus lucros, segundo o The Guardian.

Devido à série de problemas, a empresa está sob supervisão forçada da Administração Federal de Aviação. A agência está fazendo um exame detalhado das operações da United Arlines, segundo Ian Gregor, porta-voz da FAA, em entrevista ao USA Today.