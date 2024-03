Peta diz ter resgatado pombos de corrida do Rei Charles e pede o fim do esporte

LONDRES — Ativistas pelos direitos dos animais dizem ter “resgatado” três pombos-correio que estavam mantidos na propriedade real do Rei Charles — e estão pedindo à monarca que corte laços com o “passatempo arcaico e muitas vezes fatal” da corrida de pombos.

Os três pássaros — que estavam alojados em um pombal real em Sandringham, o retiro campestre de Charles — foram leiloados para arrecadar dinheiro para a caridade, como parte de um encontro anual de criadores de pombos no Reino Unido organizado pela Real Associação de Corrida de Pombos. Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (Peta, na sigla em inglês) compraram os pássaros em janeiro por 1.500 libras (quase US$ 1.900) e os levaram para um santuário de pombos, disse um porta-voz ao The Washington Post na quarta-feira.

As pessoas olham os pombos à venda no British Homing World Show of the Year em Blackpool, Grã-Bretanha, em 20 de janeiro de 2024. Foto: ADAM VAUGHAN / EFE

“Os pombos são animais bondosos e leais que são tão inteligentes que foram uma vez confiados por nosso exército para entregar mensagens vitais, ainda que pessoas cruéis os estejam fazendo voar até a morte por entretenimento”, disse Kate Werner, gerente sênior de campanhas da Peta, em um e-mail.

A Peta enviou uma carta ao rei esta semana, instando-o a considerar transformar o pombal real, que remonta a 1886, em um “refúgio” para os “magníficos pássaros”, em vez de expô-los ao que o grupo diz ser super reprodução e aos perigos da corrida — incluindo condições climáticas severas, exaustão, desorientação e predadores.

Um porta-voz de Sandringham disse em um e-mail na quarta-feira que a propriedade real “mantém um pombal há quase 150 anos e segue todos os padrões e regulamentos necessários”. O pombal real estaria recebendo um upgrade “palaciano” sob a rainha Elizabeth II anos atrás, projetado para trazer luz natural para que os pássaros pudessem “tomar sol” e “poleiros em forma de escada de luxo” para ajudá-los a serem ativos e sociais.

A Peta está tentando chamar a atenção para o esporte, que há muito faz parte da história do país, ao se lançar sobre o rei — possivelmente o proprietário mais visível de pombos-correio na sociedade britânica.

Na corrida de pombos, os pássaros são lançados juntos de um local de partida, conhecido como “ponto de libertação”, e o primeiro pássaro a voltar para casa — onde quer que seja — vence.

Embora uma vez popular entre a realeza e os britânicos comuns, o passatempo tem visto o entusiasmo diminuir nos últimos anos. Especialistas citam menos interesse das gerações mais jovens e uma burocracia cada vez mais complexa após o Brexit para competições internacionais dentro da Europa — onde os países europeus tratarão os pombos como importações mesmo se eles voarem imediatamente de volta para a Inglaterra em uma corrida.

A família real tem criado pombos em Sandringham há décadas, de acordo com a Real Associação de Corrida de Pombos — que observa que pássaros do pombal real foram usados como pombos-correio para entregar mensagens durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial antes de voltar para a corrida. A RPRA afirma que há 160 pombos maduros no pombal real, juntamente com 80 pombos jovens. Enquanto alguns são usados “apenas para reprodução”, a maioria é usada para corridas.

O Rei Charles III e a Rainha Camilla da Grã-Bretanha indo para a Igreja St Mary Magdalene, em Sandringham, Norfolk, Inglaterra, domingo, 11 de fevereiro de 2024. Foto: AP

Elizabeth, que faleceu em 2022, era patrona de várias sociedades de corrida de pombos, incluindo a RPRA e o Clube Nacional de Voo. Ela mesma competia com os pássaros em competições nacionais — embora também tenha enfrentado críticas de ativistas pelos direitos dos animais por seu envolvimento no esporte.

O apelo da Peta ao rei incomodou alguns na comunidade de corrida de pombos. "Nós nos opomos totalmente à afirmação de que a corrida de pombos é um esporte cruel", disse Chris Sutton, diretor executivo da RPRA, em um e-mail na quarta-feira, observando que a saúde e o bem-estar dos pombos de corrida são primordiais para a organização. Antes de começar a competição, os pombos de corrida recebem "treinamento e suporte necessários", disse Sutton, acrescentando que as corridas são realizadas "no momento apropriado e nas condições climáticas mais seguras". Sutton disse que os pássaros recebem um "ambiente seguro e adequado" ao longo de sua vida e que, antes de entrar em uma corrida, os pássaros são examinados por um veterinário para garantir que atendam aos requisitos estabelecidos pelos órgãos governamentais.

Mas o esporte não está isento de riscos. Os pássaros frequentemente voam longas distâncias depois de serem soltos de locais específicos. As corridas podem ter até 680 milhas, de acordo com a Peta. Algumas corridas exigem que os pombos voem para casa na Grã-Bretanha através do Canal da Mancha a partir de pontos de partida na França, Bélgica ou Espanha, disse a Peta, observando que alguns corredores se referem ao canal como “um cemitério”.