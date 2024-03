Um petroleiro químico sul-coreano naufragou em uma ilha no sudoeste do Japão na quarta-feira, 20, disseram autoridades, matando oito pessoas a bordo. Um membro da tripulação sobreviveu, e outros dois estão desaparecidos. Autoridades disseram que o petroleiro estava carregando 980 toneladas de ácido acrílico, um composto orgânico corrosivo usado em adesivos, tintas e polimentos. Não foi detectado nenhum vazamento, e as autoridades estão estudando quais medidas de proteção ambiental podem ser necessárias no caso de haver um vazamento.

A Guarda Costeira do Japão disse que recebeu um chamado de socorro do petroleiro químico Keoyoung Sun, dizendo que estava inclinado enquanto buscava refúgio do mau tempo perto da ilha Mutsure do Japão, cerca de mil quilômetros de Tóquio, no sudoeste do Japão. O navio estava completamente virado quando os socorristas chegaram ao local.

O Keoyoung Sun, um petroleiro químico de bandeira sul-coreana que naufragou, é visto próximo à cidade de Shimonoseki, na região de Yamaguchi, no Japão ocidental, em 20 de março de 2024 Foto: Kyodo via REUTERS

PUBLICIDADE Imagens na televisão NHK do Japão mostraram o navio de cabeça para baixo e um mar agitado. O navio estava transportando 11 tripulantes, dos quais nove foram encontrados, disseram as autoridades. O único membro da tripulação confirmado vivo é da Indonésia, e a guarda costeira ainda estava procurando por mais dois. Autoridades sul-coreanas realizaram uma reunião na quarta-feira para discutir o naufrágio. Durante a reunião, o vice-ministro das Relações Exteriores, Kang Insun, pediu aos funcionários que mobilizassem todos os recursos disponíveis para apoiar os trabalhos de resgate e ajudar os parentes dos membros da tripulação sul-coreanos, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

O navio estava a caminho do porto japonês de Himeji para Ulsan, na Coreia do Sul, disse a guarda costeira. Seu capitão era sul-coreano, e sua tripulação incluía outro sul-coreano, um chinês e oito indonésios, segundo a guarda costeira.

O ácido acrílico também é usado em plásticos, resinas e revestimentos, e pode irritar a pele, os olhos e as membranas mucosas, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Nenhum outro detalhe, incluindo como o navio naufragou, foi fornecido./AP