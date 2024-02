Pobreza passa de 57% na Argentina após medidas de Milei, maior taxa em 20 anos, diz estudo

Os dados são do Observatório da Dívida Social Argentina (ODSAUCA), que faz monitoramento de pobreza e assistenciais sociais há 20 anos. Os número oficiais do último semestre serão publicados apenas em 27 de março pelo Indec, o instituto de estatísticas do país. Um aumento do número de pobres no país já era esperado diante da inflação galopante, as desvalorizações da moeda e, principalmente, um ajuste econômico recessivo.

O observatório fez duas simulações com base em dados do 3º trimestre do ano anterior para projetar as taxas de dezembro e janeiro, os dois meses sob o governo Milei - embora dezembro tenha sido compartilhado com os antecessores Alberto Fernández e Cristina Kirchner até o dia 10.