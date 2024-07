Presidente eleito do Irã está disposto a um ‘diálogo construtivo’ com a União Europeia

Durante a campanha eleitoral, Pezeshkian havia prometido “tirar o Irã de seu isolamento”, estabelecendo “relações construtivas” com o mundo e, em particular, com a Europa.

O presidente eleito criticou em sua coluna a retirada unilateral dos Estados Unidos, em 2018, do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, concluído três anos antes. Esse acordo, assinado na época com França, Reino Unido e Alemanha, bem como com Rússia, China e Estados Unidos, visava restringir as atividades nucleares do Irã em troca de um alívio progressivo e condicionado das sanções econômicas.