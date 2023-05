Principal comandante da Ucrânia diz que contraofensiva é iminente: ‘Está na hora’

THE NEW YORK TIMES, KIEV - O principal comandante militar da Ucrânia sinalizou na manhã deste sábado que as forças do país estavam prontas para lançar sua tão esperada contraofensiva após meses de preparativos, incluindo ataques recentemente intensificados a alvos logísticos, bem como estratagemas e desinformações destinadas a manter as forças russas no limite.

“É hora de recuperar o que é nosso”, escreveu o comandante militar supremo da Ucrânia, general Valeri Zaluzhni, em um comunicado.

A declaração contundente, acompanhada por um vídeo habilmente produzido de tropas ucranianas se preparando para a batalha e divulgado nas mídias sociais, parecia destinada a reunir uma nação cansada de 15 meses de guerra e aprofundar a ansiedade nas fileiras russas.

Mas o general Zaluzhni não deu nenhuma indicação de onde e quando as forças ucranianas podem tentar romper o domínio da Rússia em território ocupado. Outros altos funcionários ucranianos também sugeriram que a contraofensiva era iminente.

Soldados ucranianos viajam em um veículo de combate de infantaria BMP em direção a Bakhmut, em 20 de maio de 2023, em meio à invasão russa da Ucrânia Foto: Sergey Shestak/AFP

Oleksi Danilov, chefe do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, disse à BBC em entrevista divulgada neste sábado que as forças de Kiev estavam “prontas” e que um ataque em grande escala poderia acontecer “amanhã, depois de amanhã ou em uma semana”.

A Ucrânia passou meses acumulando um poderoso arsenal de armas fornecidas pelo Ocidente e treinando dezenas de milhares de soldados em manobras ofensivas sofisticadas para a campanha, que analistas militares sugeriram que provavelmente se concentrará nas áreas ocupadas pela Rússia no Sul e Leste da Ucrânia.

De muitas maneiras, observaram analistas militares, a contra-ofensiva pode já ter começado. Durante semanas, a Ucrânia aparentemente tentou preparar o terreno para a campanha e “moldar” o campo de batalha por meio de uma série de ataques coordenados bem atrás das linhas inimigas com o objetivo de minar as operações logísticas russas críticas, degradar as habilidades de combate da Rússia e comprometer a capacidade de Moscou de mover suas tropas ao redor do campo de batalha.

Não houve indicações públicas de movimentos de tropas em larga escala ao longo da vasta linha de frente na manhã deste sábado. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia se engajaram em campanhas informativas robustas usando vídeos e mídias sociais durante a guerra.

Nos últimos dias, o ritmo e o alcance dos ataques nas profundezas do território controlado pela Rússia aumentaram. Embora os militares da Ucrânia não tenham reivindicado explicitamente a responsabilidade, representantes russos locais nas áreas ocupadas relataram ataques.

Aumentando a especulação de que o início de uma contraofensiva estava próximo, a internet e as telecomunicações também caíram em algumas partes da Ucrânia ocupadas pela Rússia na sexta-feira.

A NetBlocks, que rastreia interrupções de internet em todo o mundo, disse que o serviço de internet foi interrompido na Península da Crimeia e em partes da região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia – inclusive na cidade de Enerhodar, onde as forças russas estão ocupando a maior usina nuclear da Europa. O serviço de Internet também caiu em Berdiansk e Melitopol, duas cidades estrategicamente importantes que a Rússia transformou em redutos militares, de acordo com a Netblocks.

“O motivo da interrupção da internet são as interrupções no trabalho do provedor de internet russo Miranda Media, que opera na Crimeia”, informou a organização.

A interrupção ocorreu quando a Rússia e a Ucrânia se acusaram de preparar uma provocação na Usina Nuclear de Zaporizhzhia, que não fica longe da linha de frente. No sábado, na manhã seguinte à inteligência militar ucraniana alertar que a Rússia estava se preparando para “simular um acidente” na usina, autoridades ucranianas disseram que a noite havia passado sem incidentes.

Um militar ucraniano ferido recebe tratamento em um ponto de estabilização perto de Bakhmut, em 20 de maio de 2023, em meio à invasão russa da Ucrânia Foto: Sergey Chestak / AFP

As autoridades ucranianas mantiveram seus planos militares em segredo, na esperança de manter um elemento surpresa no que se tornou uma campanha amplamente telegrafada. Eles disseram que a contraofensiva não seria marcada por um único evento.

Ao mesmo tempo, as autoridades ucranianas também tentaram moderar as expectativas, alertando para uma luta longa e sangrenta nos próximos meses. A Rússia ainda controla mais de 60 mil quilômetros quadrados de terra no sul e leste da Ucrânia, o que equivale a cerca de 17% do país, e teve meses para fortalecer suas posições defensivas.

Enquanto Kiev continua a buscar armas mais avançadas, altos funcionários ucranianos e ocidentais disseram nos últimos dias que as forças ucranianas têm o que precisam para lançar a contraofensiva.

E o arsenal continuará a crescer. Uma semana depois que o presidente Biden disse aos aliados dos EUA que permitiria que pilotos ucranianos fossem treinados em caças F-16 fabricados nos Estados Unidos, um passo para finalmente permitir que outros países entregassem os aviões à Ucrânia, soldados ucranianos começaram a treinar na Alemanha como operar e manter tanques americanos M1 Abrams, de acordo com o Pentágono.

Yevgeny Prigozhin, chefe do Grupo Wagner, afirmou que seu grupo garantiu o domínio russo da cidade de Bakhmut Foto: Assessoria de imprensa de Yevgeny Prigozhin / AP

Cerca de 200 soldados das tropas - aproximadamente um batalhão blindado - na sexta-feira começaram a conduzir o que os militares chamam de instrução de armas combinadas em campos de treinamento em Grafenwoehr e Hohenfels, na Alemanha, disse o tenente-coronel Garron Garn, porta-voz do Pentágono.

Essa instrução inclui tarefas militares básicas, como pontaria e habilidades médicas, juntamente com treinamento em pelotão e níveis de companhia e, eventualmente, exercícios maiores envolvendo unidades do tamanho de um batalhão enfrentando-se umas contra as outras.

Os outros 200 soldados ucranianos começaram a treinar como abastecer e manter os tanques, disse o coronel Garn. Funcionários do Departamento de Defesa haviam dito anteriormente que cerca de 31 tanques seriam enviados à Alemanha para serem usados em um programa de treinamento para tropas ucranianas que deve durar de 10 a 12 semanas. Tanques prontos para combate podem chegar aos campos de batalha na Ucrânia no outono, disseram as autoridades.

Inicialmente, as autoridades de defesa americanas disseram que os tanques M1 Abrams não chegariam à Ucrânia até o próximo ano. Mas desde janeiro, quando o governo Biden reverteu sua resistência de longa data e anunciou que enviaria os tanques, altos funcionários da defesa disseram que queriam acelerar o cronograma.

Assim como os caças, a entrega dos tanques M1 Abrams e tripulações treinadas levaria meses, talvez tarde demais para ter qualquer impacto em uma contraofensiva ucraniana. No entanto, as forças ucranianas receberam dezenas de tanques avançados Leopard II, bem como dezenas de veículos de combate Bradley e outros blindados.

Embora o momento da contraofensiva permanecesse incerto, a declaração do general Zaluzhnyi foi a indicação mais direta de que a hora se aproximava.

O vídeo que acompanhava sua declaração foi transmitido na televisão nacional e rapidamente se espalhou pelas plataformas de mídia social.

Intitulado “Oração pela Libertação da Ucrânia” – uma referência a um poema nacionalista da década de 1920 – mostrava soldados ucranianos se preparando para a batalha e jurando “destruir” seus inimigos. “Abençoe nossa ofensiva decisiva!” os soldados cantam.

Soldados ucranianos disparam um morteiro de 120 mm contra posições russas na linha de frente perto de Bakhmut, região de Donetsk, Ucrânia Foto: Evgeniy Maloletka / AP