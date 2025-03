Quanto tempo a Ucrânia resiste sem apoio militar dos EUA? Quais as consequências da pausa de Trump?

WASHINGTON - Sem bilhões de dólares em armas de fabricação americana, pode ser apenas uma questão de tempo até que as forças da Ucrânia vacilem contra a Rússia.

PUBLICIDADE Quanto tempo, no entanto, depende da rapidez com que a Europa e a Ucrânia podem compensar a artilharia, os mísseis, os sistemas de defesa aérea e outras armas que tiveram o envio suspenso segundo as autoridades do governo Trump. Os Estados Unidos haviam se comprometido a entregar até US$ 11 bilhões em armas e equipamentos para a Ucrânia este ano. Parte desse valor era proveniente dos estoques do Pentágono, enquanto outra parte foi encomendada por meio de novos contratos de Defesa, de acordo com uma nova análise do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington. Um ex-funcionário sênior da Defesa dos EUA disse na terça-feira que o valor real provavelmente estava mais próximo de US$ 9 bilhões.

Soldados ucranianos disparam com howitzer M777 fornecido pelos Estados Unidos. Crucial para o esforço de guerra da Ucrânia, apoio americano foi cortado por Donald Trump. Foto: Tyler Hicks/The New York Times

Apesar das promessas da Europa de apoio inabalável à Ucrânia, que só se intensificaram desde que o governo Trump começou a se retirar, seria quase impossível para o continente preencher a lacuna de armas rapidamente. As indústrias de Defesa europeias aumentaram, mas apenas aos trancos e barrancos. E os países individualmente precisam manter seus próprios estoques de armas.

“A Europa não tem condições de substituir a ajuda americana”, disse no mês passado o ex-vice-general do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, tenente-general Ihor Romanenko.

A própria Ucrânia vem produzindo drones e construindo sistemas de artilharia de fabricação nacional, e planeja gastar 26% de seu orçamento em Defesa este ano. Mas algumas das principais autoridades ucranianas dizem que as Forças Armadas ficarão em situação difícil se o apoio americano não for retomado.

“A Ucrânia definitivamente tem uma margem de segurança de cerca de seis meses, mesmo sem a assistência sistemática dos Estados Unidos, mas será muito mais difícil, é claro”, disse um legislador, Fedir Venislavski, à agência de notícias RBC-Ucrânia na terça-feira.

Alguns analistas dizem que até mesmo isso pode ser excessivamente otimista. “Certamente, no período de quatro meses, suas forças começariam a se curvar, porque simplesmente não teriam munição e equipamentos suficientes para substituir o que perderam”, disse um dos autores do estudo do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Mark F. Cancian, ex-estrategista de armas da Casa Branca.

Por que a Europa não consegue preencher a lacuna?

Dos US$ 136 bilhões em ajuda militar que os aliados forneceram à Ucrânia desde o início da invasão russa em grande escala em fevereiro de 2022 até o final do ano passado, quase metade veio dos Estados Unidos, de acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial, uma organização de pesquisa alemã.

A participação americana diminuiu ao longo do tempo, pois os setores de Defesa da Ucrânia e da Europa aceleraram a produção. Apenas cerca de 20% do hardware militar atualmente fornecido à Ucrânia vem dos Estados Unidos, de acordo com estimativas recentes do Royal United Services Institute, um grupo analítico afiliado ao exército britânico.

“Mas os 20% são os mais letais e importantes”, disse Malcolm Chalmers, vice-diretor geral do instituto. A Ucrânia não entrará em um colapso abrupto sem as armas americanas, previu Chalmers. “O efeito”, disse ele, ‘será cumulativo’.

Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, simplesmente têm mais recursos à sua disposição. Sua Força Aérea, por exemplo, tem 17 aeronaves de vigilância eletrônica de grande porte, enquanto o Reino Unido tem apenas três, de acordo com Douglas Barrie, especialista aeroespacial militar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, em Londres. Os Estados Unidos contribuem com mais da metade de todos os caças e aeronaves de ataque terrestre da Otan. Citando a “urgência de agir a curto prazo”, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou na terça-feira um plano de US$ 841 bilhões para aumentar os orçamentos de Defesa em toda a Europa e incentivar a aquisição conjunta entre os países para acelerar a fabricação de armas.

Forças ucranianas disparam contra posições russas na linha de frente em Donetsk. Sem apoio americano, a Defesa da Ucrânia poderia sucumbir em meses. Foto: Roman Chop/Associated Press

No entanto, os esforços anteriores não foram suficientes, pois os países da União Europeia se viram obrigados a se dividir entre as prioridades de gastos domésticos e as empreiteiras de defesa, que não conseguem produzir grandes quantidades de armas caras sem capital inicial.

Von der Leyen pareceu reconhecer esse fato. “A verdadeira questão diante de nós é se a Europa está preparada para agir de forma tão decisiva quanto a situação exige, e se a Europa está pronta e é capaz de agir com a rapidez e a ambição necessárias”, disse ela.

A produção de artilharia na Europa agora é quase capaz de acompanhar as demandas do tempo de guerra, disse Camille Grand, que era secretário-geral adjunto da Otan para investimentos em Defesa quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Essa é uma reviravolta notável para um setor que havia se atrofiado após o fim da Guerra Fria em 1991.

O que a Ucrânia está fazendo para se armar?

O primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmihal, insistiu nas mídias sociais esta semana que “é claro que nossos militares, o governo, têm a capacidade e as ferramentas para manter a situação na linha de frente”. Mas ele não quis revelar o que resta no estoque da Ucrânia, provavelmente para evitar expor qualquer vulnerabilidade à Rússia.

Shmihal disse que a Ucrânia seria capaz de produzir artilharia suficiente para si mesma até o final deste ano, e que estava construindo seus próprios veículos blindados e armas antitanque. No ano passado, a Ucrânia construiu mais de um milhão de drones de visão em primeira pessoa e pretende aumentar a produção em 2025.

A Ucrânia também está tentando produzir defesas aéreas tão sofisticadas quanto o sistema Patriot, de fabricação americana, que pode interceptar mísseis balísticos. Cada sistema Patriot - composto por mísseis interceptadores, lançadores, radar e um centro de comando - pode custar US$ 1 bilhão e leva até dois anos para ser construído.

Dos sete sistemas de defesa aérea Patriot que os Estados Unidos e a Alemanha forneceram à Ucrânia, pelo menos dois foram destruídos, de acordo com o site de rastreamento de armas Oryx. Defesas aéreas de alcance mais curto foram enviadas pelo Reino Unido, França, Itália, Holanda e Romênia, entre outros.

Mas a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, e o bombardeio russo tem sido incessante. “Sempre será preciso escolher - não será possível se defender contra tudo”, disse Barrie, especialista em aeroespaço militar.

Ataque russo abriu cratera no quintal e destruiu prédio em Odessa. Foto: Oleksandr Gimanov/AFP

Moradores de Odessa avaliam os escombros de prédio destruído em ataques da Rússia. Foto: Oleksandr Gimanov/AFP

Ucrânia está condenada?

Em seu estudo, intitulado “Is Ukraine Now Doomed?” (A Ucrânia está condenada?) Cancian previu que, sem a ajuda militar dos EUA, Kiev seria forçada a aceitar um acordo de cessar-fogo desfavorável com a Rússia. Isso poderia significar a cessão de um quinto de seu território e a desistência de suas aspirações de participar da Otan.

E alguns aliados podem agora decidir reduzir sua própria ajuda, argumentando que, sem o apoio americano, “essa é uma causa perdida”, disse Cancian em uma entrevista.

Além da suspensão da ajuda militar, o governo Trump também interrompeu o compartilhamento de informações com a Ucrânia, disse o diretor da C.I.A., John Ratcliffe, em entrevista à Fox Business News na quarta-feira. Ele previu que a pausa “desaparecerá” se o presidente Volodmir Zelenski da Ucrânia mostrar mais disposição para trabalhar no plano de Trump para um cessar-fogo com a Rússia.

Recentemente, também foi levantado o temor de que a Ucrânia perca o acesso ao sistema de internet via satélite Starlink, que facilita a comunicação militar e é de propriedade de Elon Musk, aliado próximo de Trump.

Mas está claro que “suspender a assistência de segurança só tornará mais difícil para a Ucrânia chegar a um fim justo e duradouro para essa guerra”, disse David Shimer, que foi diretor do Conselho de Segurança Nacional para a Europa Oriental e Ucrânia durante o governo Biden.

“Isso reduzirá o poder de influência da Ucrânia, enfraquecerá as Forças Armadas ucranianas e, portanto, prejudicará a posição de negociação da Ucrânia com a Rússia”, disse Shimer. “Os Estados Unidos devem se concentrar em fortalecer, e não enfraquecer, a mão da Ucrânia antes de uma negociação.”