Centenas de casas na Inglaterra e no País de Gales enfrentaram as águas das enchentes na segunda-feira, e vários operadores ferroviários cancelaram serviços após a tempestade Bert atingir o Reino Unido com chuvas fortes e rajadas de vento de até 130 km/h no fim de semana.

Em algumas áreas, caíram até 130 milímetros de chuva, fazendo com que alguns rios transbordassem suas margens e transformassem ruas em rios. Um homem na casa dos 80 anos morreu após seu carro entrar na água em Lancashire, no noroeste da Inglaterra, no sábado. Um corpo, supostamente de um homem desaparecido, foi encontrado no mesmo dia perto do rio Afon Conwy, no norte do País de Gales.