Relatório sobre papéis sigilosos fala que Biden tem ‘memória fraca’ e enfurece presidente dos EUA

THE NEW YORK TIMES -A decisão tomada na quinta-feira, 8, de não apresentar acusações criminais contra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por manuseio indevido de documentos confidenciais deveria ter sido uma exoneração legal, mas se tornou um desastre político.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participa de uma coletiva de imprensa na Casa Branca, em Washington, Estados Unidos Foto: Evan Vucci/AP

Biden pareceu fazer uma exceção especial à afirmação do relatório de que durante entrevistas com os investigadores, ele não conseguia se lembrar em que ano seu filho Beau morreu.

“Como diabos ele se atreve a falar isso”, disse o presidente, parecendo conter as lágrimas. “Durante todos os Dias da Memoria (Memorial Day) realizamos um culto em homenagem a ele, com a presença de amigos e familiares e das pessoas que o amavam. Não preciso de ninguém, não preciso de ninguém para me lembrar quando ele faleceu.”

Dano político

A notável aparição do presidente americano perante os repórteres sublinhou o dano político que o relatório de Hur poderia causar, apesar da falta de acusações criminais. A discussão do relatório sobre a memória e a idade do presidente foi repetida ao longo do documento de 345 páginas e foi rapidamente aproveitada pelos republicanos, incluindo o provável adversário de Biden nas eleições de 2024, o ex-presidente Donald Trump.

No relatório, Hur disse que o presidente de então 80 anos ficou tão confuso durante cinco horas de entrevistas que seria difícil convencer os jurados de que Biden sabia que a maneira que ele havia lidado com os documentos era errada. Hur previu no relatório que se o presidente fosse acusado, os seus advogados “enfatizariam estas limitações em sua defesa”.

Em parte por causa da memória de Biden, Hur recusou-se a recomendar acusar o presidente pelo que o relatório descreveu como retenção intencional de segredos de segurança nacional, incluindo alguns documentos partilhados pelo presidente que implicavam “fontes e métodos de inteligência sensíveis”.

O procurador americano Robert Hur foi o responsável por investigar a conduta do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por conta da posse de documentos sigilosos que Biden levou de Washington quando encerrou o seu mandato como vice-presidente americano Foto: Steve Ruark/ AP

Em sua própria declaração por escrito emitida logo após o relatório se tornar público, Biden pareceu sugerir uma razão pela qual estava distraído.

“Eu estava tão determinado a dar ao advogado especial o que eles precisavam que continuei com cinco horas de entrevistas pessoais durante dois dias, 8 e 9 de outubro do ano passado, apesar dos ataques que ocorreram em Israel no dia 7 de outubro e eu estava no meio de uma crise internacional”, escreveu Biden. “Eu simplesmente acreditava que era isso que devia ao povo americano.”

Preocupações com a idade de Biden

As preocupações com a idade de Biden têm sido um tema recorrente em sua presidência nos últimos três anos. Alimentados em parte por vídeos do presidente parecendo fraco ou tropeçando em público, muitos eleitores expressaram preocupação com sua aptidão física e mental enquanto ele tenta permanecer na Casa Branca até os 86 anos.

Biden tentou rir da questão, insistindo que com a idade vem a sabedoria.

Durante uma arrecadação de fundos na quarta-feira, Biden relembrou duas vezes uma conversa de 2021 com Helmut Kohl, o ex-chanceler alemão, que morreu em 2017. Seu porta-voz disse mais tarde que ele se enganou, como fazem muitos funcionários públicos. Em suas observações na noite de quinta-feira, Biden confundiu os presidentes do México e do Egito, cometendo exatamente o tipo de erro que a sua equipa gostaria que ele evitasse em um momento em que a sua capacidade mental está sendo questionada.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se dirige a coletiva de imprensa na Casa Branca Foto: Pete Marovich/ NYT

Na quinta-feira, ele contestou com raiva a sugestão de que não estava apto para servir. Questionado sobre as pesquisas que mostram que o povo americano se preocupa com sua idade, ele apontou para o repórter e disse: “Esse é o seu julgamento. Esse é o seu julgamento.”

Ele então acrescentou: “Esse não é o julgamento da imprensa”, embora parecesse querer dizer que não era o julgamento do público. Questionado sobre por que não deveria se afastar e deixar que outra pessoa de seu partido fosse o candidato democrata, ele disse: “Porque sou a pessoa mais qualificada neste país para ser presidente dos Estados Unidos e terminar o trabalho que comecei”.

Os assessores de Biden têm insistido repetidamente que, apesar da forma como o presidente às vezes aparece em público, ele permanece perspicaz e incansável quando está trabalhando, em discussões com assessores ou em reuniões com líderes estrangeiros.

Documentos sigilosos foram encontrados na casa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Wilmington Foto: Departamento de Justiça dos EUA/AP

Relatório

Relatório

Apoiadora do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estende um cartaz de apoio a sua reeleição Foto: Ricardo Arduengo/AFP

Hur foi nomeado por Trump para ser procurador dos EUA em Maryland, mas mais tarde foi escolhido pelo procurador-geral Merrick Garland para liderar a investigação sobre os documentos confidenciais que estavam com Biden.

Os advogados de Biden argumentam há mais de um ano que a descoberta de documentos confidenciais nos escritórios e na casa de Biden em Delaware não passou de um descuido acidental, e certamente não foi um comportamento criminoso como as 37 acusações criminais apresentadas contra Trump por sua manuseio de material classificado após deixar o cargo.

Na quinta-feira, o procurador especial chegou à mesma conclusão depois de analisar um total de sete milhões de páginas de documentos, o que foi celebrado dentro da Casa Branca e no comitê da campanha de reeleição do presidente.

Mas o relatório refutou o argumento de longa data dos advogados do presidente de que Biden nunca colocou em risco a segurança nacional do país. Os investigadores encontraram documentos na casa de Biden em uma “caixa na garagem, perto de uma casinha de cachorro desabada, uma cama de cachorro, um balde vazio, uma lâmpada quebrada enrolada com fita adesiva, terra para vasos e lenha sintética”.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, guardou documentos sigilosos em sua casa em Wilmington, Delaware Foto: Departamento de Justiça / AP

Hur escreveu que Biden levou documentos confidenciais sobre o Afeganistão em 2017, após deixar a vice-presidência, e compartilhou alguns destes documentos com seu Ghost Writer.

A linguagem dura de Hur poderia preparar o terreno para que Trump e seus aliados lançassem uma nova rodada de ataques políticos contra Biden por fazer exatamente o mesmo tipo de coisas que Trump é acusado de fazer. E provavelmente complicará o esforço de meses de Biden e dos seus conselheiros para estabelecer distinções nítidas entre as ações dos dois presidentes.

Mas o dano político mais grave provavelmente será relacionado à idade de Biden, que muitos democratas veteranos já acreditam ser a maior fraqueza do presidente. Alguns disseram, em particular, que temiam que algo acontecesse para lembrar os eleitores sobre a questão da idade, incluindo a possibilidade de uma queda ou de uma confusão mental.

Os republicanos começaram a usar o relatório para atacar Biden quase imediatamente, às vezes indo muito além das conclusões reais do promotor. O senador Marco Rubio, republicano da Flórida, disse nas redes sociais, falsamente, que “o conselheiro especial decidiu não apresentar acusações contra Biden porque acredita que ele tem demência relacionada à idade”.

De certa forma, o relatório de quinta-feira foi o pior de todos os mundos: uma descrição oficial de Biden nos bastidores, sugerindo que com a idade vêm os tropeços.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.