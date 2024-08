Rússia abate drones ucranianos em tentativa de ataque contra Moscou

As defesas aéreas russas abateram nesta quarta-feira. 21, 11 drones ucranianos direcionados a Moscou e arredores. Além da capital, as regiões de Bryansk, Belgorod e Kursk, na fronteira com a Ucrânia, e Kaluga, a sudoeste da capital, foram afetadas pelos ataques.

"Esta é uma das maiores tentativas de atacar Moscou com drones", disse o prefeito da capital, Sergei Sobyanin, que especificou que a ação não deixou vítimas ou danos materiais. O ministério russo explicou que um total de 45 drones ucranianos foram destruídos pelas defesas durante a noite. Paralelo aos ataque na capital, na região de Kursk, tropas russas ainda tentam conter a ofensiva terrestre lançada pelo exército ucraniano em 6 de agosto.

Ponte destruída após ataque ucraniano em Kursk Foto: Reprodução/Telegram

A Ucrânia atacou repetidamente a infraestrutura de petróleo e gás na Rússia desde o início da operação militar russa na Ucrânia em 2022, mas os ataques de drones à capital não são comuns.

Em maio, as autoridades russas afirmaram ter abatido um drone nos arredores de Moscou, provocando restrições nos dois principais aeroportos da cidade durante uma hora. Um ano antes, em maio de 2023, duas aeronaves foram destruídas pelas defesas aéreas perto do Kremlin. /AFP